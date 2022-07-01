Плавучий университет с учеными и студентами МГУ отправился в экспедицию по Байкалу. Фото: Александр МИЛКУС

На Байкале стартовала уникальная экспедиция. В рейс по озеру отправился плавучий университет со студентами, аспирантами и учеными Лимнологического института РАН, Московского университета, а также Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Впервые с 1992 года они проведут масштабное и комплексное исследование геологии Байкала. В экспедиции участвует и обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус.

- Это уже седьмая подобная экспедиция, которая называется Class@Baikal, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске» на 91,5 fm Александр Милкус. – Она проходит на борту научно-исследовательского судна «Г.Ю. Верещагин». Ученые изучат особенности грязевых вулканов Байкала, распространение газовых гидратов, проявление неотектонических подвижек в рельефе дна. А еще плавучие университеты — уникальная российская образовательная технология, основанная на принципе обучения через исследования. Это отличная возможность у студентов и аспирантов поучаствовать в серьезных исследованиях, перенять опыт у ученых и затем написать свои работы.

Александр Милкус в студии радио "Комсомольская правда в Иркутске" на 91,5 fm Фото: Андрей СИНЬКОВ

Итак, экспедиция пройдет в два этапа. Сначала отряд геофизиков с помощью специальной акустической аппаратуры «прослушает» дно озера. А затем геологи, геохимики, литологи (специалисты по осадочным горным породам), гидрогеохимики и океанологи изучат районы, где выявлены аномалии, чтобы определить причины происходящих геологических процессов. Завершится университет 10 июля. Затем участники начнут обрабатывать полученные результаты.

Кстати, в этом году подобные экспедиции отправятся не только на Байкал, но и в Баренцево море, в Карское и Черное море, на Балтику и Дальний Восток.