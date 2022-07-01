Из криптокнязи в грязи. Как десятки людей со всей России стали жертвами крупной майнинг-аферы в Иркутске

Жертвы аферистов поделились своими история с "Комсомолкой" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Майнинг-отель? Да, и такое в мировой столице криптовалюты Иркутской области, где самая дешевая электроэнергия в стране, бывает. Работают такие конторы официально. Клиенты передают свое оборудование в специальный хостел, а его владельцы обязуются обеспечить бесперебойную работу машинок, гарантируют безопасность. Разумеется, организаторы бизнеса за хлопоты берут с добытчиков крипты процент от дохода. Однако один из таких майнинг-отелей оказался аферой. Люди вложились, а спустя полгода… кормушка со всем дорогостоящим оборудованием неожиданно исчезла. Общая стоимость ущерба превысила 100 млн рублей.

Выгодные условия и офис в центре

40-летнему Александру из Ангарска можно сказать повезло. За полгода, пока его машинка по производству криптовалюты находилась в хостеле, на счет сибиряка поступило 220 тысяч рублей. Чтобы полностью окупить вложенные на оборудование деньги не хватило 60 тысяч.

Располагался офис отеля в самом центре Иркутска Фото: Анастасия КУРЕНОВА

– Отель искал в интернете и наткнулся на объявление, - рассказал обманутый майнер. - Условия на фоне других предложений были отличными: я должен был оплачивать всего 3 рубля за киловатт потребленной электроэнергии, процент комиссии - низкий. В месяц выходило около 7500 рублей при среднем ежедневном доходе в 1000 рублей.

Офис майнинг-отеля находился в центре Иркутска. Поводов для подозрений не было.

- Разве стали бы мошенники проворачивать серые схемы у всех на виду, - так думал Александр и ошибся.

Счет электронного кошелька пополнялся каждый день, но в начале мая начались перебои. Владельцы отеля объясняли: сломан трансформатор и затянулся ремонт. Затем размер переводов уменьшился вдвое, но ущерб обещали возместить. В конце месяца, когда администратор перестал отвечать на звонки, а виртуальные монеты больше не множились, Александр обратился в полицию. Там он узнал, что жертв у аферистов может быть больше сотни по всей стране.

А документы были поддельными…

Предприниматель из Бурятии Евгений – еще одна жертва. Он отдал аферистам пять «асиков», заказанных из Китая. Каждый месяц его электронный кошелек пополнялся на 120 тысяч рублей. Большую часть денег вкладывал в новые аппараты, которые на поезде отвозил в Иркутск. Впечатлениями о чудо-хостеле сибиряк поделился с двумя друзьями. В итоге каждый из них потерял 300 тысяч рублей, а сам Евгений - 1,3 миллиона.

- Мою бдительность усыпили тем, что управляющий, принимая оборудование, дал мне доверенность от руководства компании и ксерокопию своего паспорта. Позже выяснилось, что документы поддельные, - делится Евгений.

Афера вскрылась также как и у Александра. Сначала начались сбои в перечислениях, потом были звонки администратору. Приехав в Иркутск, мужчина уперся в закрытую дверь офиса.

От оживленного офиса дата-центра осталась лишь закрытая дверь без вывески. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Я посоветовал родственникам из Москвы перевезти их машинки в Иркутск, - рассказывает пострадавший житель столицы Игорь. - По договору проходило 12 единиц оборудования, три из которых были моими. Общий ущерб составил 3,7 миллиона рублей.

36-летний мужчина одним из первых обратился в полицию. И даже почувствовал неладное задолго до исчезновения руководства отеля. Требовал вернуть «асики», но сотрудники под разными предлогами тянули время.

Куда увозили «асики» большой-большой секрет

Интересно, что местоположение виртуального монетного двора держали в тайне. Обосновывали это обеспечением безопасности объекта. Но практика среди подобных организаций распространенная. Известно было лишь то, что увозят машинки, куда-то под Шелехов.

А схема была таковой (ее уже, как клубок, размотали следователи, когда им пачками стали приходить заявления от пострадавших).

Потенциальных клиентов мошенники искали на сайтах объявлений и в соцсетях. Аккаунты оформляли профессионально, так что создавалось впечатление, что компания серьезная. Клиентов привлекали низким процентом за обслуживание, создавали хорошую репутацию и предупреждали: «Мест мало, торопитесь!».

При этом договор действовал лишь три месяца. Людям объясняли, тарифы на электроэнергию меняются, поэтому заключать долгосрочное соглашение рискованно. Когда люди перестали получать выплаты, администратор заявила, что глава майнинговой фермы уехал за границу…

Обманутые клиенты написали групповое заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- Из офиса изъяты различные вещественные доказательства, в том числе компьютерная техника и документация. Ведется расследование, - сообщили «КП» в ГУ МВД России по Иркутской области.

БДИ!

Ищут потерпевших

Среди пострадавших жители Приангарья, Забайкалья, Бурятии, Москвы, Калининграда, а также Азербайджана и Китая. По неподтвержденным данным, один из них лишился сразу 55 девайсов для добычи виртуальных денег. Однако были и «счастливчики». Свежую партию дорогостоящего оборудования, принятую за несколько дней до исчезновения представителей отеля, попросту не успели вывезти из офиса.

Тем временем, тех, кто еще не обратился в правоохранительные органы, просят это сделать. Обратиться можно в отдел полиции №5 по телефону 8(3952) 21-69-40, 24-24-66 или 02 (102 с мобильного телефона).

КОНКРЕТНО

Как работает ферма?

Подключаешься к компьютерной сети владельцев биткоинов, и этот «рой» компьютеров производит вычисления, необходимые для перевода виртуальных монет от одного пользователя к другому. В качестве платы за работу идет небольшое вознаграждение.

СЛОВАРИК «КП»

Криптовалюта – виртуальная негосударственная валюта, у которой нет бумажного аналога.

Криптоферма – крупная установка для майнинга, набор связанных между собой видеокарт.

Асик – микросхема, необходимая для майнинга.