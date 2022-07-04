3-летний мальчик погиб, выпав из окна четвертого этажа в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной случай выпадения детей из окон произошел в Иркутской области. Только на этот раз все закончилось трагедией. 2 июля в Черемхово 3-летний мальчик, оставшись без присмотра матери, которая находилась с ним в квартире, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с четвертого этажа. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его. Через несколько часов от полученных травм он скончался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службах прокуратуры, СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Выясняются все обстоятельства трагедии.

И это не единственный подобный случай за последние несколько дней. В Иркутске, на улице Генерала Доватора из она третьего этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. Он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. В тяжелом состоянии малыш находится в больнице. В тот же день в Ангарске из окна пятого этажа выпала 4-летняя девочка, которая находилась в гостях у бабушки. Как выяснилось семьи всех пострадавших детей благополучные и на учетах не состоят.

Следователи, сотрудники прокуратуры и полицейские еще раз призывают жителей Приангарья позаботиться о безопасности своих маленьких детей. На окна обязательно нужно устанавливать фиксаторы, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.