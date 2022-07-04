Крупнейшую в России статую Будды освятят во время конного похода в Бурятии

Так выглядит барельеф с высоты птичьего полета после окрашивания. Фото: Администрация Закаменского района (слева) и пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Самая большая в России статуя Будды сострадания или Арья Балы располагается на склоне горы у дацана в бурятском селе Санага. К барельефу высотой 42 метра прибудут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России во главе с XXIV Пандито Хамбо Ламой Дамба Аюшеевым. 13 июля монумент освятят. Принять участие в событии приглашают всех желающих.

– Место для возведения монумента было выбрано неслучайно: I Пандидо Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев и буряты в свое время называли Санагу миром рая, – рассказывают жители села.

Путь конного паломнического похода буддистов начнется в селе Аршан Тункинского района 8 июля.

Напомним, крупнейшую статую Будды Арья Балы изготовили из стекловолокнистой ткани, пропитанной двухкомпонентной сверхпрочной смолой. Каркас фигуры сварен из металлической арматуры ячейками шириной со спичечный коробок. Автором барельефа стал заслуженный художник России Юрий Мандагаев. Мастер работал над его созданием в улусе Нур-Селение, а позже конструкцию по частям переместили на склон горы, угол которой достигает 30°. Светлые части, тело, лицо, руки и ноги Будды, окрашены белым природным камнем, измельченным в пыль. Для обслуживания конструкции в ней установили дверь и лестницы. Также в планах художника установить солнечные батареи для ночной подсветки

Средства на создание изображения Будды собирали жители Бурятии, в числе которых были и бизнесмены.

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Желающие присоединиться конного паломнического похода буддистов могут обратиться к Баиру Владимировичу Байминову по телефону +7(951)622-33-93.

ВАЖНО

Закаменский район Бурятии является приграничным районом России с Монголией. Участников похода просят оформить пропуск.