В ГИБДД Иркутска объяснили, почему опытные водители совершают крупные ДТП чаще чайников

Опытные водители совершают крупные ДТП чаще чайников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наверняка, каждый уверенный в себе автомобилист с огромным стажем вождения, увидев в потоке машину с учебным знаком на стекле, постарается держаться от неопытного ученика подальше. Но как оказалось, именно начинающим стоит остерегаться тех, кто водит уже много лет. А не наоборот. В ГИБДД Иркутска проанализировали крупные аварии за последние полгода и выяснили, что по статистике ДТП с пострадавшими чаще всего совершают автомобилисты с большим стажем.

- Иркутяне, которые за рулем больше 15 лет, за шесть месяцев этого года совершили 131 ДТП, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в ГИБДД МУ МВД России "Иркутское". – В этих авариях травмы получил как минимум один человек.

На втором месте антирейтинга автолюбители, получившие права 5-10 лет назад. Они стали виновниками 77 аварий. «Бронза» у водителей со стажем от 10 до 15 лет. У них 57 происшествий. Удивительно, но меньше всего, столкновения провоцируют те, кого мы порой называем чайниками. Иркутяне, сдавшие экзамены в ГИБДД менее 2 лет назад, устроили всего 27 аварий.

- Эти цифры показывают, что опытные водители чаще рискуют на дороге и нарушают правила дорожного движения, - продолжают полицейские. – Тут дело в излишней самоуверенности. Только что получивший водительское удостоверение иркутянин аккуратнее и внимательнее за рулем. Ну и конечно, у тех, кто только что закончил автошколу, свежи в памяти правила дорожного движения. А вот те, кто водит много лет, просто все забывают и не стремятся почитать их заново.

По словам полицейских, такая статистика уже много лет подряд наблюдается не только в Иркутске, но и во многих регионах России. Инспекторы советуют матерым автомобилистам все же иногда повторять правила. А чтобы самоуверенность не оборачивалась происшествием, брать уроки у профессиональных автоинструкторов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика за 6 месяцев 2022 года

Водители со стажем свыше 15 лет совершили - 131 ДТП.

с 5 до 10 лет - 77 .

с 10 до 15 лет - 57 .

с 2 до 5 лет - 41 .

до 2 лет - 27.