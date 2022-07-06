Пьяный пассажир из Бурятии устроил скандал на рейсе Новосибирск-Магадан. Фото: МВД России

Задерживать вылет рейса из Новосибирска в Магадан пришлось в аэропорту Толмачево из-за одного буйного пассажира. Когда лайнер уже катился по взлетной полосе, мужчина, от которого пахло алкоголем, начал вести себя неадекватно. Без причин он покрывал окружающих отборными матами и мешал работе экипажа. Бортпроводники приняли решение не лететь со скандалистом и вызвали на борт транспортных полицейских. Полет в Магадан буяну пришлось отложить.

- Нарушителя спокойствия вывели из самолета и доставили в отдел полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Им оказался ранее судимый житель Бурятии. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

В отделе против пассажира составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». После чего отпустили. В каком направлении он полетит в следующий раз, пока загадка.

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