Иркутская область стала «свадебной столицей» Сибири Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Приангарье подвели статистику браков и разводов за 2021 год. 8 июля – излюбленная дата молодоженов. К тому же теперь это официальный праздник. Так, о чем же говорит статистика? Иркутскую область можно смело назвать новой «свадебной столицей» Сибири. Регион второй год подряд становится лидером по количеству сказанных в ЗАГСах «Да». В расчете на 1000 человек уровень брачности, как говорят специалисты, составляет 7,1, что считается высоким показателем.

«Да» в ЗАГСах региона за год сказали 16 895 пар. Фото:

- В минувшем году в Приангарье появилось 16 895 семей, на 20% больше, чем в 2020-м, когда часть счастливых событий в жизни была отложена из-за жестких антиковидных ограничений, - отмечают в пресс-службе областной службы ЗАГС.

Марш Мендельсона практически не утихал в течение 12 месяцев в Бодайбо и в близлежащих к нему селах. Там зарегистрирован рекордный для области коэффициент числа заключенных браков - 9,8 на 1000 человек. Также самыми любвеобильными территориями стали Качугский район с показателем 9,2, а также Черемхово - 8,7. Примечательно, что горожане больше стремятся под венец нежели жители деревень. В них частоту создания новых ячеек общества Иркутсктат оценил на 5,8.

К счастью, решение о том, чтобы стать мужем и женой чаще обычного принимали во многих уголках региона. Наиболее активными молодожены были в Зиме, Саянске, Иркутске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, а также в Жигаловском, Куйтунском, Усть-Кутском и Шелеховском районах. Самыми нерешительными оказались молодожены в Зиминском районе. Там на 1000 жителей приходится лишь 4 бракосочетания.

Также в Иркутскстате рассказали о демографической ситуации за первые четыре месяца 2022 года. Обменивались клятвами в ЗАГСах в этот период чаще, чем разрывали отношения. Регистраторы поженили 4202 влюбленные пары. А вот развелись 3646 супругов.

СПРАВКА КП

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Популярность праздник обрел в последние годы. Изначально же он был только православным. В основу памятной даты легла история Петра и Февронии, проживших долгую и счастливую семейную жизнь и умерших 8 июля 1228 года. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Дню семьи, любви и верности статуса официального праздника.