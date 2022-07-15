Забег в ползунках "Маленький чемпион" вновь состоится в Иркутске

Ползком к победе: в Иркутске вновь состоятся соревнования для малышей "Маленький чемпион" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ходить еще не умеют, зато ползают резво! Самые маленькие иркутяне вновь будут соревноваться, кто первым доберется к финишу. В городе очередной раз состоится полюбившийся сибирякам забег в ползунках "Маленький чемпион" от "Комсомольской правды".

Итак, крохи выйдут, а точнее, выползут на старт 28 августа в 10.00 в легкоатлетическом манеже СК "Байкал Арена". Шансы на победу большие! Ведь в этом году забег в ползунках "Маленький чемпион" предусматривает основные и дополнительные номинации.

В основных оценивается скорость. Самых шустрых малышей будет девять, по три в каждой из возрастных категорий - от 7 месяцев до 1 года, от 1 года до 2 лет, а также от 2 до 3 лет.

Но даже если ребенок доберется до финишной линии не в числе первых, его могут отметить за самый оригинальный, красивый и необычный костюм, за лучшую группу поддержки (кричалки, плакаты и танцы приветствуются!) за самую интересную "приманку" - то, что заставит детей быстрее приползти на финиш к родителям, или поощрить по другим критериям. В каждой спецноминации могут выбрать до трех победителей.

Приглашаем к участию в забеге в ползунках "Маленький чемпион" и желаем удачи!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые родители! Просим вас внимательно заполнить заявку на участие в турнире. Если заполните некорректно, то мы не сможем ее принять.

КОНКРЕТНО

Как участвовать в забеге в ползунках "Маленький чемпион"

1. Родитель или законный представитель ребенка от 7 месяцев до 3 лет должен пройти регистрацию через специальную форму, которая находится по ссылке.

2. В последний пункт специальной формы загрузить письменное согласие (кликабельное) на участие и обработку персональных данных, в виде скана или фото в хорошем качестве.

Готово! Если заявка заполнена корректно, вам придет ответное письмо от организатора с памяткой участника. Если у вас остались вопросы, обращайтесь по телефону: 8 (3952) 208-004.

Положение о проведении конкурса.

Бланк согласия смотрите здесь.