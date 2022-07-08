Пользуемся взлетом спроса на б/у смартфоны в Иркутске, или как хорошо заработать даже на «дровах»

Пользуемся взлетом спроса на б/у смартфоны в Сибири, или как хорошо заработать даже на «дровах» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россияне продолжают массово скупать поддержанные смартфоны. По результатам второго квартала 2022 года через сервис Авито с рук было продано на 15% больше подержанных телефонов, чем за тот же период прошлого года. Сибиряки «тренд» экономии тоже поддерживают, и это неудивительно. Выгода шоппинга на вторичном рынке ощутима – до 50% от средней цены гаджета из салона. Так, среди крупнейших городов СФО больше всего интерес к подержанной технике вырос в Красноярске - на 27% по сравнению с 2021 годом. Меньше всего ситуация изменилась в Иркутске и Омске. Там число желающих приобрести сотовый с рук увеличилось лишь на 11%. Но спрос все же есть, а он, как известно, рождает предложение. «Комсомолка» обратилась к экспертам, чтобы узнать, как поймать волну и побольше заработать на ненужных вещах в интернете.

РАССЧИТЫВАЕМ ЦЕНУ ПРАВИЛЬНО

Для того, чтобы понять, сколько можно получить за уже не новый мобильник, нам понадобятся три производные: стоимость смартфона при покупке, актуальные расценки на модели с похожими характеристиками и средняя запрашиваемая плата за такой же телефон на популярных сервисах объявлений. С помощью нехитрых вычислений получаем сумму, на которую можно рассчитывать. Но есть нюансы.

- Используемый от 2 до 3 лет смартфон не может быть дороже 55-60% от стоимости нового девайса, - делится тонкостями мастер по ремонту телефонов Иван Харабаров. - В таком случае покупателю будет выгоднее оставить свои деньги в салоне сотовой связи. Если же устройство прослужило и того дольше, то не надейтесь выручить с него больше 40%, даже несмотря на хорошее состояние. Второй момент, который нужно учесть – хорошего навара на изначально дешевеньком гаджете не сделаешь. Как правило, это самые непопулярные бренды и невзрачные модели. Однако и на них есть ключевая аудитория. Простенькие устройства, в народе «дрова», родители чаще всего берут детям. Так что, если ваш старожил может крутить мультики, то смело выдавайте это за достоинство.

Каждая царапинка и скол на корпусе при перепродаже так же имеют вес. По словам специалиста, потертости удешевят товар на 5-10%. А вот на разбитый в хлам экран желающих найдется меньше. Поэтому компенсируем дефект за счет низкой цены – из стоимости целого б/у гаджета вычитаем расходы на ремонт.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СМАРТФОН К ПРОДАЖЕ

Здесь, как с авто. Важно придать товару презентабельный вид, но не забудьте заглянуть и «под капот», если не хотите долгих разбирательств и возврата.

- Не поленитесь перед тем, как выставить объявление о продаже, устроить смартфону гигиенические процедуры, - обращается к читателям «Комсомолки» Иван Харабаров. – Просто смахнуть пыль недостаточно. Разберите его на всевозможные запчасти (у современных гаджетов открываются слоты для сим-карт, а у «мамонтов» еще и задняя панель). После вооружаемся зубочисткой или ватной палочкой, чтобы убрать из труднодоступных мест накопленную за годы грязь.

Старые потертые чехлы, хоть и за бесплатно, предложение не украсят, лучше сразу отправить их на помойку. Еще один лайфхак: если вид экрана портят едва заметные коцки, то скрыть недостаток поможет защитное стекло. Но наклеить его нужно аккуратно, чтобы не усугубить ситуацию. «Выхлоп» с такой хитрости составит всего 200-300 рублей, но резко повысит число заинтересантов.

- Не забывайте чистить память, - напоминает мастер из Иркутска. – Убедитесь, что сбросили настройки до заводских. Иначе к незнакомцу могут попасть пароли, личные фото и даже данные от банковских карт.

КОНКРЕТНО

Действенные советы, как заполнить объявление

1. Давно зарегистрированные на сервисах «живые» аккаунты вызывают больше доверия. Это факт. Роль играют даже такие мелочи как аватар профиля и комментарии к предыдущим объявлениям. Если вы новичок, то перед продажей чего-то крупного постарайтесь совершить несколько мелких сделок, чтобы пополнить историю.

2. Заголовок – это то, что в первую очередь видит пользователь сервиса. Укажите в нем главные характеристики гаджета: бренд, модель, объем памяти. Это самые частые запросы в поиске. Также попробуйте сами найти подобные объявления. Часто встречаете упоминание цвета смартфона? Не бойтесь, включить эту информацию в название.

3. Текст объявления должен быть написан по существу. Начинаем с описания товара: сколько лет использовали, есть ли недочеты в работе, причина продажи. Важно! О существенных минусах лучше предупреждать сразу. Далее по списку идут: комплектация (наушники, зарядник, оригинальная упаковка), общее состояние, емкость аккумулятора (это можно узнать в настройках) и техническое обслуживание (подвергался ли когда-то смартфон ремонту, и осталась ли на работы гарантия).

КСТАТИ

Как понять, что перед вами мошенник

1. Стоит задуматься, если потенциальный покупатель практически не интересуется состоянием телефона и не пытается торговаться.

2. Никогда не делитесь кодами из смс, данными о сроке действия банковской карты, а уж тем более пин-кодом.

3. Не переходите по ссылкам, которые отправляют незнакомцы. Воровство личных данных через фишинговые сайты – одна из самых распространенных уловок мошенников.

БУДЬ В КУРСЕ!

Самые популярные марки на Авито

Apple – 52%*

Samsung – 16%

Xiaomi - 12%

Honor – 5%

Huawei – 2%.

*Доля продаж в количественном выражении по брендам.

Как вырос спрос на б/у смартфоны в городах СФО*

Красноярск – 27%

Новосибирск – 15%

Барнаул - 12%

Иркутск -11%

Омск – 11%

*Во втором квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года

Во сколько в среднем обойдется б/у смартфон в городах СФО

Новосибирск - 28 570 рублей

Красноярск - 22 675 рублей

Иркутск – 21 390 рублей

Барнаул - 18 030

Омск - 17 430 рублей