Каких вакансий в Иркутске больше и где хорошо платят, рассказали эксперты

HH: Спрос на молодых специалистов в Иркутске вырос на 176%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне в Иркутской области средняя предлагаемая зарплата снизилась на 1%. Плохо? Да. Но при этом, уточняют в службе поиска работников hh.ru, сами цифры в вакансиях остаются самыми высокими в Сибири - 55 474 рублей и при этом даже несколько выше, чем в среднем по стране - 53 887 рублей. Увы, это сообщение, конечно, должно разочаровать многих из тех, кто ищет работу сразу после вуза и надеется получать не меньше 60 тысяч рублей в месяц. Такое возможно далеко не везде. Кстати, на второй позиции по размеру средних доходов - Красноярский край - 54 991 рубль.

Где доходы ниже, а где выше?

Кому же повезло больше других?

- Наиболее высокие зарплаты в июне в Иркутской области предлагали соискателям из сферы добычи сырья – 82 034 рубля, высшему менеджменту – 70 977 рублей, специалистам по консультированию – 68 653 рубля, строителям – 68 160 рублей и соискателям из сферы сервиса – 63 001 рубль, - уточняют аналитики. - Кроме того, выше средних по рынку были цифры в вакансиях для специалистов из сферы производства, водителей, рабочего персонала, IT-специалистов и банковских работников.

Ну, раз есть те, у кого доходы выше, то есть и те, у кого они ниже.

- Самые низкие предложения - для госслужащих – 30 929 рублей, специалистов из сферы образования – 35 586 рублей, спортивных клубов и салонов красоты – 39 660 рублей, - отмечают специалисты. - Также ниже средних по рынку предлагали зарплату бухгалтерам, административному персоналу, выпускникам.

Где больше свободных мест

Очень важно то, что само количество вакансий сейчас на уровне. Мест для желающих получить работу в Иркутске никак не меньше, чем в прошлом году.

- За последний месяц на 20% вырос спрос на руководителей, - отмечают аналитики. - На втором месте по динамике вакансий сфера маркетинга и PR (+16%). На третьем – сфера закупок (+14%). Кроме того, иркутские работодатели стали чаще искать специалистов по страхованию и банковских работников (по +12%), производственников (+11%), строителей и специалистов по развлечениям и медиа (по +10%), начинающих специалистов и административный персонал (по +9%).

Это, так сказать, тенденции последнего времени. Что касается ситуации в общем, то быстрее всего находят работу нефтяники, газовики, золотодобытчики и строители ( здесь на два места - один претендент). Практически так же сложно отделам кадров найти врача, медсестру или провизора. В огромном дефиците ( на три вакансии - максимум два желающих устроиться) также банковский персонал, кадры для фитнес-центров и салонов красоты, водители, специалисты по продажам и производственники.

Кому приходится сложнее? Конечно, "свежим" выпускникам вузов без опыта и студентам. Спрос на них вырос по сравнению с прошлым годом почти в два раза ( на 176%!!!), но и выбирать предприятиям, которые ищут молодых специалистов, есть из кого. Поэтому на одну позицию здесь 6- 7 соискателей.

Особая история - с юристами. Им уже давно трудно найти себе место под солнцем и обучение в вузах по этой специальности все больше платное. Но за год спрос на людей с таким дипломом просто рухнул - на 39% к июлю прошлого года.

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