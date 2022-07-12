Помогите с картошкой и теплицами: иркутские дачники ищут помощников в уходе за огородом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конечно, этого можно было ожидать. Когда этой весной огромная армия горожан вспомнила, что дачи - это не только про отдых, шашлык и бассейн и взялась за массовые посадки картошки, морковки, а также за рассаду помидоров и огурцов в расчете на большой будущий урожай ( сразу - это не о тех, кто многие годы пропадает на участке и дело знает). Потому что у нас не благодатный юг, а суровая Сибирь. И просто "воткнуть семена в грядку, полить и пусть растет" тут не работает. Вдобавок грядку надо еще вскопать, сорняки прополоть, а забор, который так и норовит рухнуть, поставить. Да и вообще, дрова наколоть еще надо, подачу воду обеспечить, баню починить. А кто это делать будет? Особенно если трудового порыва хватило на неделю, а на работе - завал? Нужны помощники!

-В Иркутске на 728% вырос спрос на услуги помощников по благоустройству сада и огорода, - отмечают, чем аукнулся энтузиазм масс, аналитики Авито. -Причем, если по всей стране спрос на помощников по уходу за садом, огородом и обустройству дачных участков вырос в 6 раз, а в Иркутске — в 8 раз. И предложений от желающих помочь тоже больше всего - рост на 139%.

А вы еще сомневались в том, что весной офисный персонал отправился на дачные участки картошку сажать и повышать продовольственную безопасность! Нет, так оно и есть. Только в результате оказалось, что работа тяжелая. И лучше кого-то нанять.

- В последнее время в Иркутске заметно вырос спрос на услуги мастеров по озеленению и уходом за садом и огородом (в 24 раза), строительству (в 10 раз), возведению заборов, ограждений и навесов (в 8 раз), - это статистика.

Что еще требуется? Ставить бассейны, обустраивать скважины и делать ворота. И почем труд на дачном участке на чужое благо?! От 450 рублей в час. Конечно, все зависит от того, что за работа. Например. если вы будете косить траву на участке, то вам заплатят по 400 рублей за метр квадратный, а полная уборка территории от мусора обойдется уже в 600 рублей за квадрат. Своя оплата - за колку дров и борьбу с сорняками. Но в целом дело выгодное - для тех, кто живя в селе, набил на этом руку и слыхом не слыхивал о таких расценках на свой труд.