Майнинг в Иркутске: на выставке в Сибэкспоцентре 27-28 июля обсудят перспективы криптовалюты

Выставка Майнинг Экспо Иркутск 27-28 июля соберет вместе всех, кто занят в сфере криптовалюты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Майнинг в Иркутске - это уже целая индустрия, как к этому ни относись. Самые низкие в стране цены на электроэнергию - в городе 1, 30 рубля за Квтч, а в селах - и того меньше - 0, 91 привели к тому, что именно наш регион стал настоящим Клондайком для тех, кто делает деньги на биткоине и других, менее популярных, криптовалютах. И даже катастрофические потери спекулянтов и рекордные убытки майнеров, зафиксированные в последние пару месяцев, ничего не изменили. Наоборот, аналитики находят, что в июле крипта наконец начала расти. И, несмотря на то, что инвесторы продолжают выводить средства, а биткоин снова пробивает дно, есть и те, кто советует "покупать, пока дешево". Ну и, конечно, не останавливать "производство". Все проблемы и перспективы майнинга, которому "светит" легализация на территории России, крптовалютчики обсудят на выставке в иркутском "Сибэкспоцентре", которая пройдет 27-28 июля.

- Цель - собрать аудиторию участников индустрии майнинга и инвесторов,

привлечь интерес массовой аудитории в сторону майнинга. Помочь участникам ЭКСПО продавать лучше и больше, - уточняют организаторы выставки майнинга в Иркутске. -Майнинг Экспо Иркутск - это единственное специализированное мероприятие в России, которое предоставляет возможности участникам представить свои товары, сервисы,

а также рассказать о программах и планах развития.

Что обсудят на выставке майнинга в Иркутске 27-28 июля? Судя по направлениям самого мероприятия, абсолютно все -, что имеет отношение к криптовалюте: инвестиции в производство, торговлю на биржах, работу обменников и прочую финансовую инфраструктуру. Ну и, конечно, технические моменты - дата центры, хостинги; майнинг на видеокартах; оборудование; ремонт и сервис; энергетическую инфрастуктуру. Ради этого вместе соберутся энергетики, айтишники, майнеры, продавцы и все остальные, кто имеет отношение к майнингу в Иркутске.