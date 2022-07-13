Иркутск оказался в десятке самых дорогих городов России по «индексу борща». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Иркутяне в курсе, что живут в дорогом городе, хотя соседи по Сибири это постоянно оспаривают - мол, цены везде примерно одинаковые. Увы, это не так. Заходишь в супермаркет в том же Новосибирске - и это более чем ясно. Немудрено, что среди соседних по СФО городов Иркутск держит первенство и по «индексу борща».

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу, - отмечают авторы проекта, информационным партнером которого выступает «Комсомольская правда».

А каков рецепт, спросите вы? Вот, пожалуйста. На семью из четырех человек - набор из основных продуктов, нужных для популярного супа включает курицу, картошку, капусту, лук, морковь, чеснок, свеклу, сметану и черный хлеб. В Иркутске он, по данным на июль ( авторы индекса подсчитывают цены в самых дешевых супермаркетах, не беря в расчет рынки, оптовки и крупные гипермаркеты), стоит 224 рубля 67 копеек.

Это гораздо выше средней цены по России, которая составляет 184,5 рубля. Благодаря чему, вместе с региональными центрами Дальнего Востока, Иркутск и оказался восьмым в перечне самых дорогих. Дороже, чем в Иркутске, сварить борщ в Чите - здесь за него надо выложить 266 рублей 82 копейки. Кроме соседнего города в топ-5 территорий, где народная еда буквально "кусается", оказались столица Чукотки - Анадырь (367, 4 рубля) Магадан (343, 2 рубля), Норильск - 268 рубль и крайняя точка страны - Петропавловск-Камчатский.

А теперь сравним свои расходы с теми, что у хозяек Красноярска и Новосибирска. Скажем сразу - соседи по Сибири солидно экономят. У них всех трат на приличную кастрюлю борща 151-157 целковых!

А самые доступные цены на суп оказались в Петербурге - 135 рублей, Воронеже - 113 рублей и в Волгограде -133 рубля. И даже в Москве все дешево - 168 рублей. В общем и целом живут же люди! А нам приходится завидовать.