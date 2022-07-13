Хирург должен быть надежным, как автомат Калашникова: врач-доброволец из Улан-Удэ спасал солдат на передовой

Хирург должен быть надежным, как автомат Калашникова: врач-доброволец из Улан-Удэ на передовой спасал солдат. Фото: личный архив героя публикации.

- Хирург, на мой взгляд, как автомат Калашникова, должен быть крайне надежным и эффективным. Люди должны положиться на нас и знать, что мы стопроцентно выполним задачу, - так объясняет свое желание отправиться в числе медиков-добровольцев в Луганск Владимир Ильинов. В обычное время 35-летний врач Республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ спасает самых маленьких пациентов с врожденным пороком сердца. Мужчина узнал, что в ЛНР экстренно требуются медики. Он заполнил анкету, а уже через неделю ему позвонили -нужно ехать.

- Мои родители врачи, поэтому от поездки меня никто не отговаривал, - делится с корреспондентом «КП» - Иркутск» Владимир. - Коллеги тоже отнеслись с пониманием. Руководство одобрило отпуск и даже снарядило меня самым необходимым: оптикой и осветителем. Без этих инструментов не обойтись ни одному сердечно-сосудистому хирургу.

СОХРАНИЛ ЗЕМЛЯКУ РАЗДРОБЛЕННУЮ РУКУ

В бригаду российских волонтеров вошли высококлассные специалисты из Москвы, Тобольска и Тулы. На место они прибыли в середине мая. Первое время хирург из Бурятии спасал жизни солдат и мирных жителей в республиканской больнице. Ночевал прямо в палате. Круглосуточный грохот и звон стекла от пролетающих реактивных самолетов сопровождали рабочие смены. Но на этом экстремальные условия не закончились. Оперировать приходилось и большим пинцетом, в котором тяжело было разглядеть микронити, а неподходящий держатель постоянно гнул иглу. Однажды медики провели в операционной целые сутки.

- В основном это были минно-взрывные ранения, - вспоминает Владимир Ильинов. - С того света вытаскивали даже самых сложных пациентов. Одного солдата 28 лет с раздробленной плечевой костью и повреждением артерии везли шесть часов, наложив жгут. Парень мог остаться без руки, но этого, благодаря помощи луганских коллег, не произошло. Вскоре он пришел в себя. Оказалось, что мы земляки - оба из Бурятии. Недавно звонил ему, чтобы узнать, как проходит реабилитация в Москве. Сказал, что идет на поправку и обещал заехать в гости, когда будет в Улан-Удэ.

Раненых доставляли с передовой. Фото: личный архив героя публикации.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГЛАВЫ ДНР

Когда в Луганск на выручку прибыла новая бригада медиков-добровольцев, врачу предложили работу в больнице, что в 45 километрах от зоны боевых действий. Там попросту не было сосудистого хирурга.

- Перед тем как попасть в операционную, бойцы проходят три этапа медпомощи. Первый: само- или взаимопомощь. В том числе наложение жгута. Второй: перевозка в медроту, где укрепляют повязки, купируют пневмоторакс, при необходимости ставят трахеостому. На третьем этапе солдат оказывается в медбате. Здесь врачи решают, нужна ли экстренная операция, чтобы остановить кровотечение или перитонит. После мы, хирурги, проводим реконструктивные вмешательства.

Благодаря Владимиру впервые специализированная помощь оказывалась до эвакуации в тыл. Это сократило время с момента ранения до госпитализации до двух часов. Владимира Ильинова и бригаду добровольцев лично поблагодарил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. При этом профессионалу приходилось спасать и пленных солдат ВСУ.

- «Спасибо, что Россия не промолчала», - говорили местные жители, которых мы встречали, - делится Владимир Ильинов. На вопрос, вернется ли он в зону спецоперации, хирург не задумываясь ответил: «Как только Родина попросит».