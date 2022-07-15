Расстреляли и забрали сумку с 2 миллионами рублей: убийц инкассатора поймали спустя 11 лет в Иркутске

Автомобиль, на котором скрылись преступники, позже нашли сожженным в лесу. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске спустя 11 лет раскрыто убийство инкассатора, которое было совершено 6 июня 2011 года на улице Байкальская. В тот день, в районе дома №126 двое мужчин напали на 48-летнего инкассатора, который являлся заместителем директора одной из компаний, выстрелили в него из пистолета с глушителем, и скрылись. Причем, не с пустыми руками. У истекающего кровью мужчины они забрали сумку, в которой находилось 2 миллиона рублей. Спустя несколько часов раненый скончался в больнице.

Уехали убийцы на автомобиле Honda Orthia. Это зафиксировали видеокамеры. Позже эту машину нашли сожженной в лесу. А вот преступников по горячим следам найти не удалось. На их след вышли лишь в июне 2022 года.

- Благодаря работе отдела по расследованию особо важных дел СУ СК и сотрудников уголовного розыска, задержаны двое 39-летних ранее судимых мужчин, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – При обыске у них нашли 4 пистолета, один автомат, а также более 130 боевых патронов. Им предъявлено обвинение по таким статьям как «Убийство, сопряженное с разбоем», «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

Добавим, что задержанные на месте рассказали, как совершали убийство.

- Мы хотели лишь напугать человека, не причиняя ему увечий, - говорит один из задержанных. – Хотели забрать сумку с деньгами и уехать. Смерти никто не хотел.

Суд на время следствия отправил сообщников под стражу в СИЗО.