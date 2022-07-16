Зарплаты в Иркутске: эксперты рассказали, что мужчинам в 30 лет платят больше, а после 40 доходы "режут"

Зарплаты в Иркутске: эксперты рассказали, что мужчинам в 30 лет платят больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Примем на работу девушку\молодого человека с высшим образованием без семейных проблем. Возраст до 35 лет», - такие объявления о приеме на работу в основном публиковались в газетах бесплатных объявлений в 90-ые. Тогда желающих найти место было много, а вакансий мало. В наше время дискриминацию по возрасту официально запретили, и за такой текст можно и под суд попасть. Да и кадров не хватает ( не везде, конечно). Но вот будут ли платить одинаковую зарплату на одной и той же должности женщине и мужчине, молодым и «в возрасте»? Нет, за исключением суперпрофессионалов – сделали вывод специалисты сети FinExpertiza, изучив данные Росстата ( есть в распоряжении КП-Иркутск).

После 34 лет доходы падают, но не у всех

- Зарплата в первой половине жизни планомерно растет, достигая максимума к 30-34 годам, однако затем начинает снижаться и к предпенсионному возрасту возвращается на студенческий уровень.

Смотрим данные по Иркутской области. Итак, по итогам прошлого года, средний размер получки 30-летних жителей региона, занятых на крупных и средних предприятиях ( а именно их доходы учитывает статистика – ред.), составляла 54 тыс. руб. "на руки", заработки 20-летних и тех, кому под 60 лет были почти на четверть меньше - около 44 тыс. рублей. Причины тут, конечно, более чем объективны – самые высокие доходы, если не считать руководителей, крупных финансистов и ученых, у производственников, людей рабочих профессий. Многие из них раньше выходят на пенсию и потом просто подрабатывают, либо не в состоянии дальше заниматься тяжелым физическим трудом.

Кстати, с женщинами история другая. Для дам зарплатный максимум наступает раньше. В этом смысле самый «крутой» возраст –25-29 лет, а потом, увы, предлагают работу уже за меньшую сумму: дети, декреты, семья – словом, желания «жить на службе» и гореть делом много меньше.

- Наиболее существенное падение в доходах у всех происходит после 50 лет, - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. – Но, конечно, в зависимости от профессии периоды высоких заработков могут сдвигаться. Например, на руководящих должностях сохраняют высокие доходы на стабильном уровне до 50 лет, у специалистов среднего уровня квалификации они уменьшаются уже с 30 лет. Занятые в сфере услуг и торговли начинают получать близкую к своему максимуму зарплату практически с начала карьеры - с 20 лет, зато после 30-ти их доходы идут вниз, у неквалифицированных рабочих зарплаты также падают с начала четвертого десятка.

Конечно, ситуация меняется, отмечают все эксперты. Растет доля высокопроизводительных рабочих мест, где значимость специалиста увеличивается одновременно с тем, как у него накапливается опыт ( а у врачей и учителей такое происходило всегда).

А дамы традиционно зарабатывают меньше

Действительно традиционно. И никакая «борьба за права» тут не поможет. Начальник на производстве сразу начнет «загибать пальцы» в пользу сильного пола: можно без проблем оставить работать сверхурочно, без выходных, по 12 часов и ему не надо домой к плите; можно поручить тяжелый и даже опасный труд; можно гонять в командировки и не стоит опасаться, что он начнет бесконечно брать больничные или уйдет в декрет.

- Средние заработки иркутянок в 2021 году составляли 39,7 тыс. руб. "на руки" с учетом всех премиальных, в то время как мужчины получали почти в два раза больше - 63,9 тыс. руб, - данные исследования.

Это один из максимальных показателей, больше только в Магадане, на Камчатке, в Забайкалье и Красноярском крае, где разница именно в два раза. Почти как у нас – в Мурманске. Что связывает эти регионы? Правильно – вахта, добыча нефти, газа и золота, где много тяжелого и хорошо оплачиваемого мужского труда. Потому и средняя зарплата в этих регионах высокая, а на деле в большинстве профессий – мягко говоря, не очень.

Интересно, однако, что и без подобных «оправданий» в среднем по стране дамам платят лишь 68, 9% от дохода «кормильцев». С этим явлением периодически пытаются бороться – как в начале нулевых, когда женщины получали чуть больше половины от мужской зарплаты, но сейчас все вернулось на круги своя.

- Причем по мере продвижения по карьерной лестнице это становится только заметнее, а разрыв в зарплатах для высококвалифицированных специалистов и руководителей оказывается значительно выше, чем для работников низкой квалификации, - отмечают аналитики. - К примеру, зарплата женщин на руководящих должностях составляет 69,2% от мужской, для специалистов высшего уровня квалификации это соотношение оценивается в 71,9%, для специалистов средней квалификации - 61,9%, зато для неквалифицированных рабочих - уже 84,3%.

И опять – все эти расклады, и по возрасту, и по полу не работают для представителей двух профессий: врачи и преподаватели в саму возможность подобного порой даже не верят.