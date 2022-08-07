«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Мой воспитатель 2022». Фото: Ольга Кузовлева

Самые нежные, самые добрые, самые-самые! Именно такими остаются в памяти каждого первые в жизни педагоги. Воспитатели не только следят за дюжиной непосед, но и учат малышей дружить, уважать взрослых, помогать друг другу и быть открытыми миру. Они встречают крох на пороге детского сада и провожают до самой школьной поры.

Несколько лет подряд «Комсомолка» проводит профессиональный конкурс «Мой воспитатель 2022», чтобы пользователи интернета смогли выбрать лучшего в своем деле. В этот раз в виртуальном баттле соревновались 60 претенденток на победу из разных уголков Иркутской области – крупнейших городов региона и небольших сел. Условия были предельно простыми: участницы загружали свои фото на сайт irk.kp.ru, прикладывая к нему небольшой рассказ о себе и любимой профессии. Конкурсантки подошли к голосованию ответственно. Практически ежедневно мы принимали новые заявки и можем сказать без сомнения, что в детских садах Приангарья работают самые обаятельные и чуткие педагоги. Итак, пришло время познакомиться с теми, кому отдали симпатии читатели «КП».

1-е место – Инна Власова; детский сад №5 (4785 голосов)

Больше всех "сердечек" завоевала Инна Власова. Фото: Ольга Кузовлева

«Я не только учу детей, но и сама у них учусь»

- В июле исполнился ровно год, как я работаю воспитателем. Моей первой группой стали ясельки. Я безгранично счастлива, что правильно выбрала профессию. Каждый день малыши приходят в детский сад, бегут ко мне с распростертыми объятиями и рассказывают что-то важное и интересное. Соединяя в себе любовь к делу и любовь к детям, я не только учу детей, но и сама у них учусь. Работать с крохами я планирую вплоть до наступления выпускного, чтобы следить, как они будут расти и готовиться к школе.

2-е место - Наталья Карновская детский сад №5 (4634 голоса)

Наталья Карновская набрала 4634 голоса. Фото: Ольга Кузовлева

«Каждый ребенок – это сосуд, который нужно наполнить любовью»

- За меня голосовали не только в Иркутской области. В конкурсе меня поддерживали друзья, соседи, коллеги и родственники. Некоторые из них живут в Новосибирске и Казахстане. Свою работу обожаю за детскую искренность. Малыши никогда не соврут и всегда поднимут настроение. Верю, что «Каждый ребенок – это сосуд, который нужно наполнить любовью». Думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к каждому детскому сердечку. Важно, что они мне доверяют и с удовольствием каждый день идут в детский сад.

3-е место – Елена Кучина детский сад №8 (1403 голоса)

Елена Кучина работает воспитателем 10 лет. Фото: Ольга Кузовлева

«Работа воспитателя - это призвание!»

- В профессии я 10 лет. Наша работа - это призвание! Мне нравится дарить детям радость и слышать их звонкий смех, встречать их утром с улыбкой. Играть на детских утренниках, видеть их восторженный взгляд и получать от этого массу позитива.

Каждой победительнице конкурса «Мой воспитатель 2022» «Комсомолка» во время торжественного награждения вручила дипломы и подарки от ювелирного салона. А набравшая в голосовании больше всех «сердечек» Инна Власова стала гостьей передачи на радио «Комсомольской правды» в Иркутске на 91,5 FM.