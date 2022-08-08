Звездопад Персеиды в этом году не будет слишком ярким, обескуражили астрономы из Иркутска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пик, пожалуй, самого романтичного события уходящего лета ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Звездопад Персеиды в 2022 году в Иркутске можно будет наблюдать именно в это время. Но увы, наблюдать его в самый разгар потока в полном масштабе никому не удастся. Хотя - некоторые шансы есть. О том, почему так произошло и как все таки увидеть ослепительный метеорный поток, рассказывают астрономы.

Звездопад Персеиды 2022 в Иркутске: как посмотреть

- Мы проводим наблюдения метеорного потока Персеиды в Иркутске с 2016 года, - рассказывает сотрудник Иркутского планетария Евгения Скареднева. - В лучшие времена за один час у нас получалось увидеть более сотни метеоров. В этом году такого не предвидится, поэтому не будет даже выездных наблюдений. Почему? Так просто задумано в небесной канцелярии - с пиком звездопада совпадает полнолуние. А при очень яркой Луне звезды на небе тускнеют.

И все таки увидеть звездопад Персеиды в 2022 году в Иркутске, как и в других регионах страны, есть шанс. Во- первых, до полнолуния 12 августа, а, во-вторых. сразу после. Ослепительный метеорный поток активен с 17 июля по 24 августа. Так что глазеть на небо и считать «падающие звезды» можно хоть каждую ночь.

- Бинокли и телескопы точно не понадобятся, - говорит Евгения Скареднева. - Достаточно просто любопытства и свободного времени. И, конечно, надо выехать за город, на свободное пространство. Чтобы не мешала пыль, которая висит в воздухе, чтобы не светили фонари. Это идеальные условия для наблюдений.

Лучше всего выбрать место с открытым юго-восточным горизонтом вдали от ярких источников света. А если в 2022 году у вас не получится стать свидетелем звездопада Персеиды в Иркутске - не беда, он повторится в следующем году. Ведь с осенью и зимой ожидается еще 4 настоящих звездных парада!