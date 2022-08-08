Вези меня. мразь! Пьяный водитель на Байкале отправил экипаж ДПС за виски и колой. Фото: скрин с видео https://38.xn--b1aew.xn--p1ai/

"Вези меня, мразь!" С такой фразы началось "эпичное" общение пьяного водителя автомобиля «Фольксваген Тигуан» с остановившими его на Ольхоне сотрудниками ДПС. Но сначала, когда инспекторы попытались остановить его в Хужире для проверки документов, водитель иномарки предпринял попытку скрыться от них, увеличив скорость. Догнать его удалось у мыса Бурхан. О том, что происходило потом, рассказывают в ГУ МВД и СК России по Иркутской области.

24-летний турист, житель Усолья-Сибирского, был уже не просто в изрядном подпитии, а, прямо скажем, сильно пьян. Поэтому он "отправил" экипаж ДПС за колой и виски. Но этим не ограничился.

- Во время задержания мужчина использовал нецензурную брань, хватал их за форменное обмундирование и в служебном автомобиле несколько раз ударил офицеров, - так описывают происходившие в полиции.

По этому поводу уже начато расследование уголовного дела по статье за применение насилия в отношении сотрудников власти. Максимальное наказание - до 10 лет колонии.

Решением Ольхонского мирового суда мужчина на 10 суток помещен под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.