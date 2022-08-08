«Медсестры плакали». Что известно о матери-убийце, заморившей голодом 12-летнего сына в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«При виде ребенка медсестры ужаснулись… Некоторые плакали…», - когда обессиленного 12-летнего Сашу (имя изменено - прим. Ред.) привезли в одну из районных больниц Иркутской области, сдерживать эмоции были не в силах даже самые опытные медики. Невооруженным глазом было видно, что ребенок жил в нечеловеческих условиях. Исхудавший от голода он не мог ходить и даже говорить. А его голова просто кишела вшами.Мать заморила ребенка голодом в Иркутской области! Может ли быть такое?

- Как сообщили врачам сотрудники скорой помощи, вызов по адресу, где проживала семья школьника, поступил от их соседей. Но когда медики приехали, мать просто не открыла дверь. Через некоторое время они вернулись с сотрудниками ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних – прим. Ред.), и мальчика удалось госпитализировать. Было решено направить его в отделение реанимации.

Мать заморила голодом ребенка в Иркутской области

Страшное обвинение! В коридоре больницы вместе с полицейскими появилась 34-летняя женщина, которая представилась матерью Саши. Внешне казалась спокойной, не плакала. На расспросы шокированных медсестер, о том, как можно было довести до такого состояния собственное дитя, молчала. Помимо дистрофии врачи выявили у замученного школьника серьезное заболевание (какое именно редакция не имеет право разглашать, врачебная тайна – прим. Ред.).

- С таким диагнозом он должен был лежать в больнице и постоянно наблюдаться у врачей, но этого не происходило, - уверяют медики. - Его не обеспечивали даже лекарствами.

За жизнь Сашеньки боролись пять дней, но спасти его не удалось. Было слишком поздно. За все время, пока мальчик находился в реанимации, мать пришла в больницу лишь однажды.

О семье

- Самым удивительным было то, что женщина выглядела абсолютно приличной, - говорят врачи.

Что же известно о горе-матери? Казалось бы, история этой семьи напоминает тысячи других. Женщина растила ребенка одна. С его отцом в разводе, но мужчина исправно отправлял алименты. В воспитании мальчишки несколько лет помогала бабушка, но в июле ее не стало. Вскоре мать-одиночка нашла работу - в кафе.

По словам односельчан, Саша был обычным 12-летним мальчиком. Также, как и все, ходил в школу и общался со сверстниками. Но почему здоровый ребенок не смог попросить помощи у соседей или учителей? По одной из версий, женщина могла запирать сына, чтобы тот не сбежал. Также не исключено, что его запугивали. Однако пока это лишь не больше, чем домыслы, слухи. Ясно только одно. Сашу можно было спасти, если бы кто-то в ответственных за детей, находящихся в опасной ситуации, структурах, вовремя забил тревогу. По данным регионального СК, про мальчика не вспоминали с апреля. На вопрос: «Как долго погибший ребенок отсутствовал на уроках?» в школе четкий ответ дать отказались: «Без комментариев. Нам морально очень тяжело это ворошить».

Сегодня это все, что известно о страшной истории. И о матери из Иркутской области, которая заморила голодом собственного ребенка. "Комсомолка" в Иркутске будет следить за темой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Возбуждено три уголовных дела

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено три уголовных дела. Его мать обвиняют в убийстве ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, и неисполнении родительских обязанностей. Также за халатность могут поплатиться соцработники, на которых лежала ответственность за профилактику детской безнадзорности.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Анатолию Ситникову незамедлительно доложить о ходе расследования уголовных дел, а также поставил их ход и результаты на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Также устанавливать обстоятельства произошедшего будет уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

- Не могу назвать ее матерью, - пишет о главой обвиняемой по делу Татьяна Афанасьева. – Как такое могло произойти? Почему отец не забрал сына к себе и не забил тревогу? Будем тщательно разбираться. Нельзя допустить подобное.

На время следствия мать умершего ребенка, по решению суда, заключена под стражу.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА ДЕТЕЙ

Всероссийский детский телефон доверия: 8-800-200-01-22;

Отделение организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области: 8(3952)-21-22-78, 21-22-79, 21-22-80, 21-22-83, 21-22-84, 21-22-85;

Телефон доверия Уполномоченного по правам ребенка по Иркутской области: 8(3952)-24-18-45, 34-19-17;