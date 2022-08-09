Три мифа о секонд-хендах или как купить брендовую вещь по цене чашки кофе, рассказывают эксперты из Иркутска

Топ-3 мифа о секонд-хендах или как купить брендовую вещь по цене чашки кофе Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

H&M, Zara, Bershka и другие бренды грозятся совсем уйти из России, но зато остаются... в секонд-хендах. Реально ли найти модный прикид? Начнется ли ажиотаж из-за ухода зарубежных марок? И какие есть мифы об одежде «с рук»? Корреспондент «КП» - Иркутск» отправилась на шопинг и выяснила, как все устроено.

Юбка за 50 рублей - в чем подвох?

- Действительно, с момента, как начали закрываться зарубежные магазины, посетителей стало больше, - слова старшего продавца одного из секонд-хендов Иркутска Валентины Мангузеевой, мягко скажем, удивляют. - Если раньше приходили примерно 200 человек в день, то сейчас - около 350. Оборот вырос в полтора раза. Причем, в основном, это молодежь, - те, кто раньше активно закупались в масс-маркете. Выбирают все те же бренды. Особенно разлетается повседневная одежда - джинсы, блузки, бомберы, худи, футболки.

Но секонд-хенды бывают разные…

"Юбки по 50 рублей, платья - от 100 рублей", - так и манит вывеска на здании. Предвкушая шопинг, захожу внутрь и… почти сразу выбегаю обратно. С порога в нос бьет неприятный душок, тесно, мало света, затертые до дыр штаны и футболки свалены в кучи. Зато почти даром! Откуда вещи, продавцы не объясняют. А покупатели выходят отсюда с увесистыми пакетами: одежду продают как фрукты, на развес, за кило (!) - от 1700 рублей.

Вывески так и манят зайти. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Есть сетевые магазины. Это уже не затхлые свалки, а огромные светлые залы. Вещи аккуратно развешаны по категориям и размерам и благоухают свежестью, будто их только что постирали. Заглядываю в один из таких вещевых супермаркетов, в центре - небольшая стойка VIP.

- Здесь одежда с бирками, неношеная, - на бегу подмигивает продавец-консультант.

Увы. Затяжки на кофточке H&M предательски говорят об обратном. Хотя многие вещи, и правда, выглядят, как новые. Цена? Брюки обойдутся в 1200 рублей, джинсовые шорты - в 900, хлопковая футболка из Stradivarius - 850. Максимальные цены - сразу после завоза, с каждым днем падают на 10-15%, а спустя две недели, перед очередным пополнением «коллекции», рушатся аж на 90%. Поэтому брендовый «лук» можно купить дешевле, чем стакан капучино.

- Иногда покупатели нарочно прячут приглянувшиеся наряды, чтобы до распродажи никто их не нашел: могут зарыть женскую блузку в мужские куртки, - рассказывает Валентина Мангузеева.

На стойке "вип" - неношеные вещи. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Охотники за раритетом

А есть секонд-хенды - стоки. Там все вперемешку: и неношеное, и ношеное, но в хорошем состоянии. Поставки прямиком из Европы.

Захожу в парочку таких магазинов по совету друзей и коллег и глаза разбегаются. Кепки Lacoste, джинсы Levi's, платья Cecil, блузки Zara… К состоянию не придерешься - словно с полки бутика. Ценник, понятно, выше. За джинсы с учетом скидок отдадите минимум 1200 рублей, за блузку или рубашку - около 1000. В пределах 2000 рублей можно отыскать брендовую, почти не ношеную вещь, которая в оригинале стоит в 10 раз дороже.

Повседневная блузка и шорты от известных брендов из масс-маркета обойдутся тут порядком дешевле.

Покупателей полно. И не только подростки и студенты - офисные сотрудники примеряют костюмы, семья с детьми обновляет летний гардероб, а блогер ведет эфир прямо из рядов верхней одежды.

- Нашел крутецкую куртку Сentury - это люксовый европейский бренд, который уже перестал выпускать вещи. Раритет! - восклицает иркутянин Роман Епифанов, показывая одежду. - Раньше такая стоила 17-20 тысяч, а я купил за 1800. Правда, на спине крохотное пятнышко, но его даже не видно. Мне по душе такие вещи с историей: эпоха уходит, а одежда остается, и я даю ей новую жизнь, сочетая с современными образами. У меня даже есть традиция: путешествуя, обязательно захожу в секонд-хенды в разных городах, чтобы привезти оттуда уникальные вещи, не такие, как у всех. Например, есть у меня любовь к старым "дедушкиным" свитерам времен СССР - крупной вязки, с яркими принтами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стоки и аутлеты

Стоки - магазины, где вообще нет одежды с чужого плеча, а только остатки из прошлых брендовых коллекций, нераспроданных в Европе. Могут попасться вещи с небольшим фабричным браком или то, что покупатели один раз надели и вернули обратно.

Аутлеты - торговые центры, где также собраны остатки коллекций люксовых брендов. Располагаются в мегаполисах, Москве и Санкт-Петербурге. Как с продажами у них? Один из крупных столичных аутлетов уже заявлял о том, что собирается закрыться. Причина - проблемы с поставками из Европы. Но остальные пока работают.

Юбочка с биркой - 799 рублей. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КСТАТИ

Развенчиваем мифы

№1: Вещи с трупов

- До того, как устроиться в секонд-хенд, я и сама думала, что эти вещи снимают с трупов, - смеется Валентина. - Конечно, это не так. Мы, например, работаем напрямую с крупным европейским поставщиком, получаем одежду от известных сетей. Поставки пока не прекращаются.

№2: Одежда для бедных

- Некоторые думают, что в наших магазинах - гуманитарная помощь для бедных, захваченная перекупщиками. Это тоже заблуждение, - добавляет руководитель другого секонд-хенда Марина. - Европейцы сдают ненужную одежду (мало ли причин: размер не подошел, в гардероб не вписывается или просто разонравилась после покупки) в точки сбора, затем ее отправляют на специальные фабрики и распределяют по торговым точкам. Экологично!

№3: От б\у одежды можно заразиться

- Прежде, чем завезти одежду в Россию, ее тщательно обрабатывают дезинфицирующим газом - формалином. Без этого не получится пройти сертификацию на таможне, - объясняют сотрудники секонд-хендов. - А мы вещи перед продажей еще и отпариваем. Так что риск подхватить какую-нибудь заразу равен нулю.

КОМЕНТАРИЙ СТИЛИСТА

Собираем модный "лук"

- Последние тренды в секонд-хенде, понятно, искать не стоит. Проще всего подобрать базовый гардероб: джинсы и однотонную футболку, классические брюки и рубашку, верхнюю одежду спокойных тонов - все это универсально и никогда не устаревает, - говорит стилист из Иркутска Светлана Черкасова. - Можно разнообразить образ винтажным аксессуаром: шляпкой или шарфиком. Получится стильный образ! Но запаситесь временем и терпением: чтобы отыскать оригинальную вещь, можно потратить минимум два-три часа.

Чтобы найти "ту самую" вещь, готовьтесь потратить минимум пару часов. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КОНКРЕТНО

Как отличить поношенную вещь от новой

1. Проверьте наличие фирменной бирки и этикетки.

2. Посмотрите, нет ли на одежде пятен, затяжек и дырок, на месте ли пуговицы, застегиваются ли молнии.

3. Вещь на первый взгляд выглядит идеально? Оцените, не истончилась ли ткань вдоль швов, не пузырится ли, если разложить на ровной поверхности, и не осталось ли следов от пуговиц после стирки и глажки.

4. Отдавайте предпочтение некапризным тканям. Даже если вещь кажется новой, но на деле ее кто-то до вас носил, то трикотаж быстро растянется, шерсть закатается, шелк тоже потеряет лоск. А тот же хлопок прослужит дольше.