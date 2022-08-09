Полицейские спасли раненного живодером пса на севере Иркутской области

Неизвестный расстрелял двух собак в Братске. К счастью, оного пса удалось спасти Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Звуки выстрелов посреди ночи разбудили жителей одного из районов Братска. Выйдя на улицу люди поняли, что за оружие взялся живодер. Неизвестный несколько раз выстрелил в двух бездомных собак и оставил раненых животных умирать. Очевидцы обратились в полицию.

- Прибывший на место инцидента наряд патрульно-постовой службы обнаружил живого, но обездвиженного пса, который мучительно скулил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Спасать собаку или нет – сомнений не возникло.

Однако найти поблизости работающую ветеринарную клинику оказалось сложно. Тогда командир взвода Денис Сучков направился в травмпункт. У медиков он попросил два шприца с обезболивающим и самостоятельно сделал псу инъекции. Оставшуюся ночь дворняга провела в квартире Дмитрия Мустафаева, который стал свидетелем жестокой расправы на четвероногими.

Благодаря одному из очевидцев, Дружок смог дождаться помощи ветеринаров. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уже утром один из сотрудников ППС – лейтенант полиции Михаил Хоменко помог мужчине увезти раненую бродяжку на рентген. Несмотря на то, что понадобилась многочасовая операция на позвоночнике. Пуля вошла под углом 30 градусов и чудом не задела артерию, но пострадал важный нерв, из-за чего парализовало задние лапы. Прогнозов о том, как скоро это пройдет, ветеринары дать не могут.

- Изъятую пулю отправили на экспертизу, которая определила калибр и модель оружия. По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в пресс-службе регионального Главка МВД.

Оплатить дорогостоящую операцию вызвались не только спасители раненого пса, но и их коллеги: сотрудники подразделения отдела по вопросам миграции, инспекции по делам несовершеннолетних, а также действующие и бывшие сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Между собой полицейские стали называть четвероногого Дружком. Своего нового хвостатого друга они практически каждый день навещают в местном приюте, где пес проходит восстановление. Чтобы как можно быстрее поправиться пациенту нужен уход и ежедневные тренировки.

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