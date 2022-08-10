Соседи рассказали о семье, где 5-летнюю девочку заперли в квартире без еды в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты органов опеки который раз безуспешно обивают порог одной из иркутских пятиэтажек, под окнами которой на днях развернулась настоящая спасательная операция. В ловушке оказалась пятилетняя девочка. Малышка кричала с балкона 4-го этажа – просила о помощи. Ее услышала семья, чье окно находилось по соседству. Взрослым она рассказала, мол, мама вчера ушла, а когда вернется, не знает. Взволнованные очевидцы набрали 112. Вскоре по адресу приехали полицейские. Так как дверь в квартиру была заперта на ключ, на помощь вызвали сотрудников МЧС с выдвижной лестницей. Вызволившему ее незнакомому дяде в форме девчушка выпалила: «Я хочу кушать». Оказалось, что мать заперла 5-летнюю девочку в квартире без еды. Правоохранители отвезли ее в больницу, после чего принялись за поиски нерадивой родительницы.

Мать заперла девочку в квартире без еды в Иркутске: соседи рассказали подробности

- Во время прогулок на детской площадке девочка жаловалась, что мама часто уходит. Рассказывала, как они ходили в гости и, как взрослые веселились, из-за чего у нее болит голова, - такими историями о своей семье делилась со взрослыми девчушка. Отец в воспитании ребенка, по словам соседей, участия не принимал. Бабушек и дедушек якобы у малышки тоже нет. Мать-одиночка обеспечивала дочь своими силами. Но, по словам соседей, не забывала обустраивать и личную жизнь.

- Слышимость в квартирах очень хорошая, поэтому о ее разборках с мужчинами знали практически все. Особенно «повезло» тем, кто жил в квартирах над и под ней. Помимо криков звенела разбитая посуда...

При этом встретить женщину во дворе или подъезде соседям практически не удавалось. Знали о ней лишь то, что она работает. Скорее всего, в ночную смену. Иногда приглашает в гости шумные компании. Но выглядит ухожено.

- Девочка всегда гуляла одна, - говорит соседка. – Знаю ее хорошо, потому что она играла с моими детьми. Грязнулей не ходила – всегда с заплетенными хвостиками и в чистой одежде. Девочка очень общительная и ласковая. Всегда подходила обниматься, наверное, не хватало ей этой нежности. А когда мальчишка во дворе задирал, жаловаться шла ко мне, маме рассказывать почему-то не хотела.

При этом оставалась дома одна девчушка далеко не впервые. Стоящую на подоконнике девочку жильцы заметили еще прошлым летом. Тогда взрослых в квартире тоже не было, но до звонка в полицию не дошло.

Где же пропадала мать?

«Зачем вы раньше времени осуждаете? Вдруг женщина ушла в магазин и попала в больницу без сознания. Всякое бывает,» - комментариев с подобным содержанием появилось большое множество в социальных сетях под новостью о запертой без еды в квартире 5-летней девочке. О том, где сутки пропадала мать, и почему оставила ребенка одного, голову ломали и сотрудники ПДН (прим. ред. – Подразделение по делам несовершеннолетних), и специалисты опеки. Спустя несколько дней после случившегося мать все же приоткрыла завесу тайны. Оказалось, что причиной отъезда стали посиделки у подруги. Вечер и ночь она провела в гостях, а на следующий день, возвращаясь домой на такси, узнала от знакомых, что под ее окнами стоит машина МЧС. При этом женщина не считает, что сделала что-то не так. Все это время у дочери был телефон, а соседи лишь нагоняют жути.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Однако насколько серьезными окажутся нарушения оценят правоохранительные органы. Матери 5-летней малышки уже выписали штраф за неисполнение родительских обязанностей. К делу подключился и Следственный комитет. Организована доследственная проверка по признакам преступлений: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будут изучены условия жизни и воспитания малолетней, проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По результатам проверки будет принято правовое решение.

Сегодня ребенок разлучен с матерью. После обследования в больнице девочку направили в социальное учреждение. Все это время женщина не встречалась с дочерью. Разрешат ли ей продолжать воспитывать ребенка – вопрос, ведь это первая оплошность родительницы.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА ДЕТЕЙ

Всероссийский детский телефон доверия: 8-800-200-01-22;

Отделение организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области: 8(3952)-21-22-78, 21-22-79, 21-22-80, 21-22-83, 21-22-84, 21-22-85;

Телефон доверия Уполномоченного по правам ребенка по Иркутской области: 8(3952)-24-18-45, 34-19-17;