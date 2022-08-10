Приказы на бюджет в университеты Иркутска 2022: дополнительный набор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девятого августа пробил час икс для поступающих в вузы – они вывесили приказы о зачислении. Но не все! Три университета – ИГУ, ИРНИТУ и ИРГУПС – объявили о том, что будет дополнительный набор. Приказы на бюджет в университеты Иркутска 2022, объявлен дополнительный набор. «КП» в Иркутске выяснила, на какие направления.

Объединяет все вузы одно – ищут «головастых» выпускников с хорошим знанием точных наук, а новый конкурс начинается с 11 августа. Это если говорить общими фразами. Если, конкретно, то ситуация выглядит так.

Приказы на бюджет в университеты Иркутска 2022: дополнительный набор

ИГУ: новый конкурс, заявления можно написать на 5 направлений, прием документов по ЕГЭ завершается 5 сентября, а по результатам внутренних испытаний – 25 августа. Конкурсные списки вывесят на сайте 7 сентября, заявления о согласии будут собирать до вечера 12 сентября. Где ждут абитуриентов? В Институте математики недобор на прикладную математику, информатику, учителя математики и информатики. На биолого-почвенном факультете набирают потенциальных экологов, биологов и почвоведов; на географическом – на географию и гидрометеорологию и тоже на экологию; на геологическом – на геологию, прикладную геологию и разработку нефтяных и газовых месторождений. Много нужно физиков, практически на все специальности.

Приказы на бюджет в университеты Иркутска 2022 есть. Ожидается дополнительный набор. В ИРНИТУ срок завершения приема документов на дополнительный набор короче – 18 августа, а по результатам внутренних экзаменов, которые проводятся дистанционно – с 19 по 22 августа. Конкурсные списки здесь вывесят уже 23 августа, потом соберут согласия и 26 августа будут готовы приказы о зачислении. Есть места на машиностроении, самолетостроении, эксплуатации летательных аппаратов, геологоразведке, горном деле, биотехнологиях, изготовлении продуктов питания из растительного сырья и эксплуатации машин.

В ИрГУПС набирают на вторую волну на инженерные специальности ( список можно узнать в самом вузе, позвонив по телефону) и публикуют проходные баллы, достаточно либеральные – математика -27, русский язык – 36, физика-36, информатика или ИКТ – 40. Приказы на бюджет в университеты Иркутска 2022 опубликованы. Но дополнительный набор будет.

Приказы на бюджет в университеты Иркутска 2022