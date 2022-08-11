Семейная драма барсуков и медведей попала в объектив фотоловушки в Иркутской области. Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Фотоловушка, установленная в Прибайкальском национальном парке, зафиксировала настоящую семейную драму с элементами детектива. В кадр успели попасть и трое барсучат, и их родители, и молодой медвежонок. Кадрами делится ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Барсуки однолюбы и пары формируют на несколько лет, отец этого семейства не участвовал в воспитании потомства, а лишь один раз пришел в гости – придирчиво осмотрел и обнюхал фотоловушку, пометил территорию и степенно удалился, ни с кем не поздоровавшись, - уточнили специалисты.

Малыши-барсучата оказались более любопытными, они не только изучают окружающее пространство, но и хулиганят. Мама малышей, видимо почувствовав опасность, увела троих детей от норы за несколько минут до появления медвежонка.

Юный косолапый гость осмотрелся и, не найдя ничего интересного возле норы, удалился. Не исключено, что если бы семейство барсуков было дома, то мог бы произойти конфликт не только между малышами, но и между родителями детенышей.

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