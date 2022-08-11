Из толстяка в мачо. Располневший в декрете отец из Иркутска сбросил 16 кило и раскрыл секрет преображения. Фото: личный архив Михаила Перепелицына

- Даже завязать шнурки было проблемой, - вспоминает о реалиях жизни в полном теле Михаил Перепелицын. – Нагнешься, а лицо краской заливает. Вроде, пара минут, а уже вспотел.

Мужчина среднего возраста с пивным животиком и весом 87 кг – таким иркутянин был еще пару лет назад. Но благодаря собственной настойчивости из рыхляка ему удалось превратиться в настоящего мачо. За 4 месяца Михаил добился результата в -16 килограммов, остановив стрелку весов на отметке 71. Вместо висящих боков появился точеный рельеф, вместо животика – пресс и сексуальные кубики. И одышка забыта как страшный сон. Секретом своего преображения 31-летний сибиряк охотно делится с теми, кто мечтает о жизни в идеальном теле, но не знает с чего начать.

ДЕКРЕТ И БУЛКИ С МАСЛОМ

Михаил признается, на лишний вес никогда не жаловался. Что в школе, что в университете - был подтянутым и стройным. А чтобы мышцы становились крепче, а кубики пресса более четкими, качалку иркутянин сделал любимым хобби. Железо тягал исправно три раза в неделю. Изменить своим привычкам заставило появление первенца. В 2017 году в молодой семье Перепелициных родилась долгожданная дочка. Девочку назвали Василисой. Новоиспеченная мамочка с головой погрузилась в пеленки и распашонки, но и отец не отставал. Чтобы любимая не утонула в бытовухе, все хлопоты решили делить пополам, оттого понятие «свободное время» пропало из жизни обоих.

На первом фото дочке Михаила несколько дней от роду. А так (фото справа) он выглядит сегодня. Фото: личный архив Михаила Перепелицына

- После работы я сразу бежал домой, - делится с корреспондентом «КП» - Иркутск» Михаил. – Каждый вечер за обе щеки уплетал хлеб с маслом и разные булки. Позже начал замечать, что в постели лежу уже не один…рядом располагался мой живот. Отражение в зеркале пугало: тело рыхлое, мышцы висят. Понял, что больше так нельзя.

ЛЮБОВЬ К ЕДЕ СЫГРАЛА ЗЛУЮ ШУТКУ

Спустя год «декрета» мужчина вернулся в строй и снова взялся за штангу. Желая как можно быстрее заполучить идеальную фигуру, тренировался до изнеможения, но вес не уходил. Через 2 месяца в «обнимку» со снарядами сибиряк понял – он не похудел, а только еще больше располнел. Злую шутку с ним сыграла любимая еда, с которой он так и не смог расстаться.

- Днем сжег жир в зале, вечером можно вкусно поесть – оказалось, что так не работает, - говорит иркутянин. – Без правильного питания не похудеть – это факт. К счастью, среди моих знакомых много тренеров. Они подсказали, как составить меню. После этого я начал строго считать калории с помощью специального приложения на телефоне. Три месяца без весов не обходился практически ни один прием пищи. Только тогда появились первые результаты. Да, засыпать голодным неприятно, но лишь первый месяц.

ТРЕНИРОВКИ 6 РАЗ В НЕДЕЛЮ

Сегодня Михаил Перепелицын позволяет себе один день без спорта в неделю. В расписании качка: три силовые и три кардио тренировки. При этом отмазки вроде плохой погоды или занятости на работе – табу.

Любимая все это время поддерживала Михаила. Фото: личный архив Михаила Перепелицына

- Если на улице идет дождь, то я занимаюсь в зале. А если вечером много дел, то переношу бег на раннее утро.

Свои силу и выносливость сибиряк проверяет марафонами. Не так давно в копилке появилось новое достижение – больше 6,5 часов беспрерывного бега из Иркутска в Листвянку.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

1. Мотивация. Необходимо осознать, в чем именно заключается цель похудения, к чему приведет мечта.

- Задайтесь вопросом: «Если не сейчас, то когда?», - призывает Михаил.

2. Пересмотрите питание. Еда должна быть полезной, при этом может оставаться вкусной. Рецептов масса! Научитесь считать калории.

3. Начните ходить пешком минимум по 15 минут в сутки. Как только вы сможете делать это без каких-либо проблем, полностью откажитесь от лифта.

4. Чувствуете, что и это стало даваться легко? Наступило время физкультуры. 15 минут в день уделяйте простым упражнениям: присед, отжимания от колен, прыжки звездочкой. Также можно добавлять нагрузку на спину и пресс.

5. Вот вы и готовы пойти в зал. На первых порах стоит обратиться к специалисту. Минимальное число тренировок для получения эффекта – три раза в неделю. Важно! При выборе нагрузки тренер обязан учесть вес, возраст, а также хронические заболевания или старые травмы.

КСТАТИ

КАК СОСТАВИТЬ МЕНЮ

Любая пища должна восприниматься не как способ поднять себе настроение, а как топливо для организма. Морить себя голодом нельзя ни в коем случае. Это обернется потерей пары кило и быстрым возвращением массы вдвое больше. Чтобы составить меню и рассчитать вес каждой порции за основу берем правило: на 1 килограмм веса необходимы 1 гр жиров, 1,5 гр углеводов и 2 гр белков. Но в каких продуктах они содержатся?

Источниками жиров являются продукты животного происхождения: мясо (говядина, баранина, свинина), птица, молочные продукты (сыр, сливочное масло, сливки), яйца и некоторые растительные, например кокос, масло какао бобов.

Углеводы делятся на простые и сложные. Первые содержатся в меде, сахаре, кукурузном сиропе и белом хлебе. Вторые - в макаронах, рисе, картофеле, во фруктах, ягодах и овощах, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах.

Среди продуктов с наибольшим количеством белков в 100 г числятся орехи, твердый сыр, бобовые, птицы и рыба, а также приготовленное мясо, морепродукты, творог и каши из крупы.

При этом важно перейти на трехразовое питание: завтрак, обед, перекус и ужин.

- Утром я предпочитаю подкрепиться яйцами и ржаным хлебом, в обед можно приготовить мясо (без жира) или рыбу и крупу. Главное не разварить гарнир, - делится своим меню качок из Иркутска. - Также гречу можно заменить овощами на пару. Ужинаем строго продуктами без углеводов. Идеально подойдет овощной салат с мясом. А в качестве перекуса во время полдника берем протеиновый батончик или любой фрукт.