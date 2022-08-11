Погода на вторую половину августа в Иркутске 2022. Будет ли жарко? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Птицы засобирались на юг. Еще не вылетели, но уже, образно говоря, «пакуют чемоданы». Обычно они это делают на пару недель позже, сообщают в «Заповедном Прибайкалье». «Под прицел» орнитологов попали кулики, которые уже добрались с северных гнездовий до «промежуточного пункта посадки» на берегах Малого моря и Ольхоне. И скоро отправятся дальше на юг. А это сигнал! Скорее всего, погода на вторую половину августа в Иркутске в 2022 году жары не обещает.

- Такого разнообразия этих птиц мы не встречали несколько последних лет – мородунка, грязовик, острохвостый песочник. Всего мы зафиксировали 13 видов, - отмечает специалист научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Марина Алексеенко. – Раньше подобные встречи происходили во второй половине августа, а в 2022 году этих птиц, которые у нас считаются пролетными, стали замечать на две недели раньше.

Погода на вторую половину августа в Иркутске 2022

Осень наступила? В Иркутском гидрометцентре разводят руками – вроде все идет «по плану» и этот август не холоднее обычного. Но и не теплее!

- У нас есть более–менее точный прогноз на ближайшие 10 дней, - говорит начальник отдела метеопрогнозов иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. – И можно с большой уверенностью сказать, что погода будет стоять примерно как сейчас. Временами небольшие дожди, но без длительных ливней. Довольно тепло: днем +20…+25, ночами +8…+13, но – ни жары, ни заморозков.

Честно скажем, для иркутян такое непривычно. Нам больше по душе контрасты – чтоб или +30…+35, или «потоп». А тут ни того, ни другого. Будто осень наступила, в самом деле, такая погода и в сентябре часто бывает.

- Я считаю, что по птицам судить, наступила осень или еще нет, можно будет в конце августа точно, - предлагает немного подождать орнитолог Игорь Фефелов. – Вот как стрижи полетят, а их много, и это будет заметно – так точно, осень. А пока они еще здесь.

Такая ожидается погода на вторую половину августа в Иркутске в 2022 году.