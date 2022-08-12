Селфи с мраморного карьера обернулось больничной койкой для девушки из Иркутской области. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Погоня за эффектным селфи обернулась для туристки из Иркутска больничной койкой. 18-летняя девушка вместе с матерью отдыхала в Ольхонском районе. Ради пары красивых фото для соцсетей семья приехала в известные своими уникальными видами мраморный карьер вблизи поселка Бугульдейка. Когда они решили осмотреться, женщина ушла вперед, а ее дочь замедлилась и отстала. Подойдя к склону, молодая иркутянка сорвалась и упала вниз. Сверху на нее свалился камень. О случившемся в полицию сообщили другие туристы, которые стали свидетелями случившегося.

- С различными травмами пострадавшая госпитализирована в медучреждение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По одной из версий, в момент инцидента девушка остановилась, чтобы запечатлеть на камеру пейзаж или сделать селфи. Полицейские проводят проверку.

Напомним, такие ситуации в Иркутской области не редкость. Чаще всего они происходят в местах притяжения туристов. Так, 8 июня стало известно о том, что пропавшего без вести на Ольхоне 39-летнего мужчину нашли мертвым. Оперативники выяснили, что он приехал на Байкал из Калининграда. Познакомившись в Хужире с компанией, турист отправился с ними на экскурсию. В один момент в районе мыса Хобой он оторвался от группы, чтобы сделать фотографии. Его тело спасатели обнаружили спустя сутки под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.

СПРАВКА КП

Мраморный карьер считается одним из самых больших в России. Он располагается в Ольхонском районе Иркутской области у берегов озера Байкал и является частью природоохранной зоны. Специалисты утверждают, что на территории Бугульдейского месторождения хранится более 10 миллионов кубических метров мрамора, возраст которого составляет более двух миллиардов лет.

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