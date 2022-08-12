Страшнее только смерть. Суд вынес приговор педофилу за изнасилование 8-летней девочки в Иркутской области

Суд вынес приговор педофилу за изнасилование 8-летней девочки Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области суд вынес приговор 25-летнему мужчине, признанному виновным в страшном преступлении. Собранные следователями доказательства подтвердили, что подозреваемый напал на 8-летнюю девочку и изнасиловал ее. Случилось все в одном из сел Тайшетского района. На улице стоял февраль. Ребенок шел по улице, когда навстречу ей попался незнакомец.

- Желая удовлетворить свои сексуальные потребности, зажал девочке рукой рот и угрожая убийством, отвел в лес, где нанес ей не менее двух ударов по телу и связал платками запястье рук и завязал рот, после чего совершил ее изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, - описывают жестокость нелюдя в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Но на свободе педофил пробыл недолго. Вскоре его задержали полицейские. Иркутский областной суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также насильнику назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

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