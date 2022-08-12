Омуль на Байкале на 80% заражен паразитами

Купленный свежий омуль всегда следует промораживать, а правильно соленый безопасен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И не только омуль. «Вымораживать», чтобы предотвратить возможное заражение, стоит и хариус, и сиг, и ленок. Дело на самом деле простое – принесли домой свежую рыбу, положили ее в морозильную камеру на сутки, а лучше – на двое. И потом уже можно готовить – обязательно при этом хорошо прожаривать и проваривать. О том, почему так, рассказал «КП» ведущий ветеринарный врач-паразитолог "Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории" Юрий Кондратистов.

- Так уж сложилось, что у нас традиционно есть любители лакомиться сырой или совсем малосоленой рыбой, - говорит специалист. – Этого делать не стоит, опасно даже пробовать во время готовки. Все потому, что омуль достаточно серьезно, процентов на 80%, поражен чаечным дифиллоботриозом. То же самое, хотя и в меньшей степени, можно сказать о хариусе и сиге.

Заражение дифиллоботриозом для человека достаточно опасно, паразит оказывает токсическое воздействие на кишечник и, вырастая за сутки до 20 сантиметров, живет за счет «хозяина», в прямом смысле выпивая из него все соки, попутно вызывая расстройства пищеварения, аллергию, анемию, слабость и даже нервные расстройства. По счастью, это достаточно успешно лечится, но все равно малоприятно.

Как не попасться «на удочку» лентецу (так называют паразита, который и вызывает болезнь)? Неужели отказаться от рыбы?

- Нет, рыба, купленная в магазине, на рынке проходит проверку в ветеринарной лаборатории, и при обнаружении паразитов ее не допускают на прилавки, - объясняет Юрий Кондратистов. – Но в том и дело, что приобретают ее и у частных торговцев, и у рыбаков. Да и сами любители посидеть с удочкой серьезно рискуют! Поэтому надо использовать необходимые правила профилактики – и, прежде всего, это промораживание. Кстати, при проверках омуля на стихийных рынках зимой опасных паразитов практически не встречается, потому что хранят его на морозе. Что касается соленой и копченой по правильной технологии рыбы то она безопасна.

КОНКРЕТНО

Как не заразиться чаечным дифиллоботриозом

1. Старайтесь покупать рыбу в официальных торговых точках.

2. Сырую рыбу не стоит пробовать на вкус.

3. Сырую и слабосоленую рыбу сначала кладите на сутки в морозильник.

4. Жарить и варить лососевые виды рыб надо не менее 20 минут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рыбаки могут ловить омуль зимой на удочку

- Если на хариус жестких ограничений, кроме общепринятых, нет, то массовая ловля омуля по-прежнему под запретом, - напоминает заместитель руководителя Ангаро- Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин. – Разрешен он представителям коренных малочисленных народов. Собственно, именно эвенки поставляют деликатес, выловленный в районе Северобайкальска и Баргузина, в рестораны и на рынки. Они добывают 55 тонн рыбы. Что касается всех остальных, то разрешено посидеть на Байкале зимой с бормашовой удочкой. Но во время подледной рыбалки разрешается выловить только 5 кило в сутки. А вывезти с озера – не более 10 килограммов. Кроме того, уже в 2023 году ожидается разрешение и на любительскую ловлю летом, с такими же ограничения по количеству рыбы. Правда, не везде, есть 6 специально отведенных для этого участков – на юге озера, в районе Северобайкальска, Баргузина и Селенги – в каждом из них в строго определенное время.