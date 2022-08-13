Грядки вверх: в Иркутске появился городской завод по выращиванию зелени и саженцев

Иркутск стал первым городом России, где вертикальные теплицы начали использовать в промышленном масштабе. Фото: администрации города Иркутска, Андрея ГУСЕВСКОГО

Иркутск стал первым городом России, где вертикальные теплицы начали использовать в промышленном масштабе. И теперь местные и дешевые овощи и зелень круглый год – больше не миф.

Городской огород 21 века - и в Иркутске. Да такой, что удивил даже москвичей. О крутых местных теплицах, «сибирском чуде», заговорили в столице. Уже и в Белокаменной готовы перенимать опыт. Хотя сами специалисты «Горзеленхоза», где эта сказка и стала былью, честно признаются: подсмотрели новую технологию… в интернете. Голь на выдумки хитра и дачники, обладатели скромных двух-трех соток или вообще гаражей, умудряются тоннами производить зелень в «вертикальных фермах» (теплица в несколько этажей на искусственном поливе и освещении – ред.) на Дальнем Востоке. Очень выгодно и экологично. Но в государственных предприятиях такого еще нет нигде.

«Домашний» огород или сити-ферма

В иркутском «Горзеленхозе» репортерскую группу «Комсомолки» встретили охапками лилий – здесь же и выращенных. Обещают, благодаря новой технологии, обеспечить этими цветами, также, как и тюльпанами, и пионами, круглый год всех иркутян. С учетом сложностей, которые сейчас есть с поставками из Голландии, уже за одно это можно было бы ценить городских «садовников». Но ведь там еще намечается большой огород со своими помидорами и огурцами и посадки сеянцев хвойных деревьев – для сибирской тайги и для Монголии. Но - обо всем по порядку.

- Что такое вертикальная ферма, которая сейчас установлена у нас? Чтобы было понятно, это похоже на устройство для выращивания микрозелени, которое есть у многих дома, но в промышленном масштабе, - руководитель Иркутского горзеленхоза Георгий Ни гордится своим детищем. – И если домашним огородникам удается без особых хлопот выращивать полезные проростки, то и для обслуживания этой супер-современной теплицы хватит усилий одного человека, который лишь регулирует полив и освещение. Здесь все автоматизировано. 21 век!

Сейчас иркутская сити-ферма – это 26 четырехъярусных стеллажей. Общая их площадь почти 150 квадратов, но это в высоту, а полезной площади в реальности занимают немного – 40 квадратов. Такую конструкцию, и не одну, можно разместить хоть на крыше многоэтажки, хоть на клочке земли во дворе. Ведь даже грунт не нужен – на грядках вместо него специальная смесь, питательная среда, как в наборах для микрозелени. Отдельно стоит остановиться и на системе полива. Она устроена так, что воду можно использовать ни один раз. Она циркулирует внутри конструкции, сохраняя ресурсы. Эргономично!

Сейчас иркутская сити-ферма – это 26 четырехъярусных стеллажей. Фото: администрации города Иркутска

Урожай 4 раза в год. В Сибири!

Хотя экономия, конечно, не главное, главное – результат.

- Вот смотрите, - мы заходим внутрь «огорода», больше похожего на магазинный склад с полками, - говорит Георгий Ни.

Да, внешне выглядит именно так. Но в гипермаркетах полки обычно охлаждают, а здесь, наоборот. Внутри +30 градусов и сильная влажность. Тропики. Микроклимат (температуру, влажность, степень полива) задает оператор через компьютер. Условия можно варьировать.

- Зелень мы уже «проверили», оптимальные условия подобрали, - рассказывают в Горзеленхозе. – Сейчас «тестируем» цветы. Цветочные базы уже формируют заявки даже на следующий год. Что будет в результате? Горожане на рынках смогут купить все дешевле и лучше качеством – гидропонный метод посадки практически не требует применения большого количества удобрений, потому что у семян нет контакта с землей, а, значит, нет проблем с вредителями.

Теплица из сэндвич-панелей, конечно, обошлась (за помощь спасибо поддержке властей!) достаточно дорого. Но уже через два-три года затраты окупятся, и установка начнет приносить прибыль. За год урожай можно собирать 3-4 раза, и это в Сибири!

Такие установки, к слову, впервые появились в России несколько лет назад, в стране их единицы, даже у частников. А в Японии подобные модели работают уже лет 50, обеспечивая свежими овощами всю страну. В Сибири, где короткое лето, а везти продукцию из Средней Азии за несколько тысяч километров далеко и дорого, они могут стать тем самым реальным импортозамещением.

- Сейчас установка работает у нас в качестве эксперимента, - уверен «начальник огорода». – Ботаники смотрят, в каком режиме лучше поливать растения – один раз в день или дважды, использовать капельный полив сверху или подавать воду снизу, «колдуют» с освещением (оно на светодиодах) и температурой. И как только все отточим и просчитаем, у нас появится не одна вертикальная теплица из сэндвич-панелей, а несколько!

Ели и сосны для скверов. И не только

Но, однако, сити-ферма – это не только про круглогодичный огород из недорогих и экологически чистых овощей и зелени. Это еще и про деревья. Сегодня из поддонов с в вертикальной ферме виднеются в основном проростки сосен и елок. Крохотные, сантиметров в 5 величиной – уже вторая посадка. Между прочим, тоже большой дефицит!

– Вот тут веточки чахлые, их дважды поливали, а тут – отменный результат – один раз. Эксперимент в действии! - любовно обихаживают растения в горзеленхозе. - Зачем выращивать саженцы деревьев? Да у нас за ними очередь! Это же и зеленые легкие города – синие и сизые ели, его украшение. Но не только! Тайгу вырубают – это факт. И на место срубленных сосен должны высаживать новые, иначе нас ждет пустыня. А где их взять? Есть частные хозяйства, но они не справляются – нужны миллионы растений! В обычных теплицах путь из семечка в приличный проросток - 1,5-2 месяца, а в условиях фермы – за 15 дней. Потом мы аккуратно переносим растения в лесопитомник, подращиваем – и готово!

Эти саженцы уже расписаны, а часть тех, что уже выросла отправлена по контракту в Монголию. В соседней стране серьезный проект по борьбе с опустыниванием земель, рассчитанный на 10 лет. Неприхотливые деревья ой как нужны. Нужны они и у нас в Сибири, поэтому территория лесопитомника пустовать не будет. Это в обычной тайге, чтобы поднялись хрупкие деревца, требуется несколько лет. С помощью новых технологий на это потребуется несколько месяцев.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий КОРОБОВ, эксперт овощного рынка Иркутска:

- Ждем авокадо!

- Шутки шутками (насчет возможности выращивать авокадо в Сибири), но в каждой из них есть доля истины. Современные технологии действительно позволяют выращивать в специальных теплицах зелень и саженцы много эффективнее, чем раньше. И очень хорошо, что у нас в Иркутске додумались их применять. Это позволит насытить рынок свежим урожаем круглогодично. И каким урожаем! Тут надо учесть, конечно, что в таких устройствах изначально довольно большие затраты на оборудование и электроэнергию. Но и окупаемость в самом деле высока. А в нашем регионе, который вообще-то является столицей энергетики и майнинга – тем более. Если «запитать» такую сити-ферму от тепла, которое является побочным продуктом майнинга, то затраты можно быстро свести к нулю. А выращивать – да хоть авокадо. Жители будут только счастливы, у них на столах появятся дешевые витамины.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Татьяна ЕРЕМЕЕВА, садовод, кандидат биологических наук:

- Всегда приятно, когда что-то изменяется в лучшую сторону. Создана настоящая лаборатория по выращиванию растений из семени, а это большое дело! Очень важно, что это начинание точно будет иметь результат. Насколько приятно бывать в городах с красивыми парками и скверами! Пусть и Иркутск будет зеленым городом–садом, как и планируется – со сплошной набережной Ангары и морем цветов! Кстати, я считаю, что сейчас, в том числе благодаря этой супер-установке, это уже не мечты, а планы, которые претворяются в жизнь. Ну и конечно, зелень и рассада помогут накормить сибиряков свежими салатами среди зимы. Это необходимо!

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