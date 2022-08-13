Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 августа 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 августа будет весьма переменчивой. Синоптики обещают иркутянам и летний зной и, увы, почти сентябрьский холод. Похолодание надвигается на Иркутск неотвратимо. У небесной канцелярии свои планы, из-за которых сибирякам на будущей неделе понадобятся и свитера, и зонты с дождевиками. Нам остается только быть к ним готовыми.

Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 августа 2022

Итак, пару дней еще смело можно радоваться. Например, завтра, 14 августа, в столице Приангарья жара – до +24…+26 градусов обещают метеорологи Иркутского Гидрометцентра. Спасать от таких температурных показателей будет небольшой ветерок – воздушные потоки обещают двигаться завтра с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Погодный коллапс начнется в понедельник, 15 числа. Днем, по данным Гидрометцентра России, еще будет жара до +27, но начнутся осадки. В этот день выпадет до 7.9 миллиметров. Вероятность дождя – 78%. Скорей всего, не отвертимся! Лучше брать на выходе из дома зонт. Причем делать это следует все следующие семь дней: метеорологи обещают воду с небес все последующие будни и выходные. Так что погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 августа будет дождливой.

Собственно похолодание и начнется с вечера понедельника. Уже ночью столбики уличных термометров покажут всего +12. Во вторник днем воздух прогреется уже только до +22 градусов, небо закроют облака. Есть вероятность осадков.

Прогноз погоды от Гидрометцентра России. Фото: Гидрометцентр России

Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 августа 2022: похолодает до +16

В среду, 17 августа, с утра ожидается всего +10, днем лишь до +18. В четверг, 18 числа, облачно и снова дожди – до 5 миллиметров осадков – и снова +18. Дальше - холоднее.

В пятницу синоптики обещают, что днем солнышко сможет прогреть воздух в Иркутске только до +16 градусов. И снова возможен дождь. Согласитесь, это не те показатели, на которые сибиряки рассчитывают в августе. Можно сказать, осень близко. По утрам становится все холоднее. Так в ночь 18 и 19 августа ночью Гидрометцентр России обещает всего +9 градусов.

Что касается выходных, 20 и 21 августа, то они также будут ненастными. В субботу, по данным портала Гисметео, в Иркутске +15 и сильный дождь. В воскресенье дождь, однако, уже небольшой и до +17.

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