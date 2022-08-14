Монголия: отправляемся из Иркутска смотреть в вечно синее небо и объедаться мясом. Фото из архива Елизаветы Григорьевой.

Может, поехать из Иркутска в Монголию? Этот вопрос возник буквально за два дня до отпуска, когда все остальные варианты уже были изучены и отброшены по ряду причин: дорого, уже были, слишком много отдыхающих и главное – долго ехать. А отпуск-то всего ничего, буквально неделька, особо не разгуляешься. Собственно так и возник вариант Монголии - страны вечно синего неба, дешевого мяса и азиатского колорита. На этом мои познания о стране кочевников и закончились… Значит, в путь!

Из Иркутска в Монголию 2022

Через границу на поезде

Самый главный и жирный плюс – виза в Монголию россиянам не нужна. Только загранпаспорт. Поэтому дело было за малым – добраться. От Иркутска до Улан-Батора около 1000 км или порядка 14 часов путешествия на машине. Но я выбрала иной вариант – поезд, а можно было и самолет. Кстати, очень многие западные туристы совмещают отдых на Байкале и в Монголии. Думают, если уж лететь через полстраны, так уж заодно и еще одну «экзотику» посмотреть.

И вот день «икс». Сажусь в вагон. Впереди почти сутки, если точнее 22 часа 40 минут.

- Высплюсь, - решила я, и жестоко ошиблась. Выяснилось, что на ближайшие даты остались только верхние полки, и те в малом количестве. Лучше бронировать билеты недели за две до отправления, тогда есть выбор. В общем, взяла, что осталось. В итоге было душно и шумно, многие ехали с детьми.

- Когда на этом маршруте будет современный поезд, типа Сапсан, - спросила вгорячах проводницу. Вопрос был риторическим.

Wi-fi нет, ресторана - тоже, биотуалет не во всех вагонах. Так что о еде в дорогу, кино и книгах лучше позаботиться заранее. Проход границы – отдельное препятствие для желающих выспаться. С восьми вечера и до полуночи проверки пограничников и таможни.

- Сколько денег в валюте везете? – российский таможенник строго посмотрел на меня.

- Двести, – ответила, но увидев, как у собеседника брови поползли вверх, уточнила – «Просто двести долларов, не тысяч». Ко мне других вопросов не возникло, а соседку по купе попросили достать из рюкзака все вещи. Угомонился вагон только к часу ночи, а в шесть утра уже надо вставать – поезд прибывает в Улан-Батор.

Столица Монголии - Улан-Батор. Фото из архива Елизаветы Григорьевой.

Из Иркутска в Монголию 2022: где остановиться, цены

Рай для любителей вкусно поесть

В Улан-Баторе гостиницы и хостелы на разный вкус и кошелек. Сейчас, кстати, свободных мест много, турпоток еще не вышел на доковидный уровень. Мне повезло – смогла остановиться у друзей. Правда, живут они в обычной хрущевке, построенной еще в советское время.

- В Улан-Баторе наш район называют «Жуков-плаза» из-за близости к памятнику маршалу Жукову и музею, который носит его имя, - рассказывает подруга Анна, она работает учителем русского языка в частной школе. - Здесь в квартирах те самые микро-кухни, когда сидя за столом, можно дотянуться до холодильника, не вставая со стула.

- В тесноте, зато бесплатно, – радуюсь я.

Кстати, цены в Монголии на продукты питания и бытовые услуги сопоставимы с нашими. Карты российских банков не работают, а вот обмен наличных рублей или долларов не проблема – в центре города есть целая улица обменных пунктов. Местные жители знают и места, где «с рук» курс лучше, но нужно быть осторожным – мошенники не дремлют.

Вообще, в Улан-Баторе нужно быть готовым искать выгодные варианты.

- Один и тот же товар может продаваться в модном магазине и на рынке, типа нашей «китайки», но по очень разной цене, - посвятила меня Анна в секреты местного шопинга. - Покупала шляпу от солнца – на рынке она стоила 200 рублей, а в глянцевом бутике такая же – почти тысячу.

Июль-август в магазинах – время распродаж, в том числе, можно купить со скидкой бренды, которые в России сейчас вовсе недоступны.

Правда, магазинам я предпочла рестораны. И вот они-то мои ожидания полностью оправдали: вкусно и сытно. Блюда большие, так что одного салата или порции хушуров, похожих на наши чебуреки, хватит на двоих точно. Девиз здешних поваров: мало теста, много мяса. При этом в Улан-Баторе большое количество кафе и закусочных быстрого питания – доморощенных монгольских с очень демократичными ценами. Большая чашка супа, после которой сил съесть еще что-то не осталось, обошлась в 100 рублей.

Национальные монгольские блюда - пробуем все! Фото из архива Елизаветы Григорьевой.

Из Иркутска в Монголию 2022: что посмотреть

Массаж и встреча с динозавром

Наконец, организм потребовал отдыха. Моря в Монголии нет, поэтому первым делом… на массаж. В Улан-Баторе салоны красоты буквально на каждом углу и везде его предлагают. Сказалось влияние восточных соседей – Китая, Южной Кореи, Японии.

- Пришла я как-то на массаж лица, – рассказала соседка по купе в поезде, которая часто бывает в Монголии, – а мне начали мять спину, руки, голову, и только потом лицо. Оказалось, это такая комплексная процедура. Я воодушевилась. Но в салоне, посмотрев на меня критически, сказали – мадам, Вам бы не массаж, а ботокс «сюда, сюда и вот сюда, препарат хороший, корейский». Не знаю, что на меня нашло, но я согласилась. Двадцать минут, пять тысяч рублей на наши деньги, и красота вернулась.

- Теперь, мадам, десять дней никакого спорта, массажа и алкоголя, – добавили в салоне. Пришлось дегустацию монгольского пива отложить до следующего раза.

В культурной программе сначала был поход в новейший музей Чингисхана, открытый только этим летом, и в музей динозавров, где среди экспонатов есть скелет хищного тарбозавра в полный рост. Вот где реально ощущаешь себя как в парке юрского периода и действительно понимаешь, что Монголию не зря называют родиной динозавров.

А как же вечно синее небо? Смотреть на него лучше всего за городом. Национальный парк Тэрэлж находится всего в часе езды от Улан-Батора. Самый дешевый вариант проживания – юрта с удобствами на улице. Внутри вполне комфортно, и для одной ночи, можно сказать, аутентично. Хозяйка нашей турбазы Тула (меня зовут как город-герой в России, - сказала она при знакомстве) отметила, что в выходные дни здесь аншлаг – на отдых приезжают и утомленные жарой жители столицы, а в будни посвободнее.

Край юрт и синего неба. Фото из архива Елизаветы Григорьевой.

Из парка – сразу на самолет. Недавно вблизи Улан-Батора открыли современный аэропорт – старый отдали под местные рейсы, а из нового летают за границу. Цена билета из Монголии до Иркутска в 2022 году почти как на поезд, но если повезет – можно купить и существенно дешевле, если вдруг будет распродажа. Лететь всего час, не успевают даже покормить, полное ощущение какого-то воздушного такси. Порой из одного района города в другой едешь дольше. Но рейс только раз в неделю. Мои четыре дня отпуска пролетели как один миг. Говорят, что если был летом, то стоит приехать в Улан-Батор еще и осенью, когда склоны гор желтеют, а небо становится еще более высоким и синим. Не знаю – не знаю, только если успею сбросить те килограммы, которые приклеились к бокам в монгольских ресторанах.

Из Иркутска в Монголию 2022: бюджет поездки

КОШЕЛЕК «КП»

Билет на поезд – от 7898 руб.

Билет на самолет – около 8000 руб.

Гостиница – от 1500 до 10 000 руб. в сутки

Сувениры – от 200 руб. штука

Массаж – около 2000 руб.

Юрта на четверых (без удобств) – 3000 руб.

Юрта благоустроенная – 10 000 руб.

Кофе – 120 руб.

Порция хушуров в ресторане – 500 руб.