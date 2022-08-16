Аз есмь царь: мэр сибирского городка Саянска Олег Боровский примерил костюм царя Салтана.

Фотография мэра сибирского городка Саянска Олега Боровского, прославившегося длительной и успешной обороной города от коронавируса, в костюме царя со всеми положенными атрибутами власти времен Ивана Грозного, включая, между прочим, мантию, державный скипетр, больше похожий, правда, на посох, и шапку Мономаха ( все как полагается!) уже заполонила иркутские паблики. Царь, то есть, простите, мэр, шествовал под дождем в антураже городской застройки и сильно смахивал повадками на персонажа знаменитого фильма Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". О том, в честь чего вдруг имперский скипетр у мэра 50-тысячного городка в Иркутской области времен цифрового капитализма, "Комсомолка" в Иркутске спросила у самого виновника переполоха.

Мэр сибирского городка Саянска Олег Боровский.

-Чего вдруг Аз есмь царь?

-Ну как чего, это не я придумал, а ДК.

-Кто ( каюсь мы заподозрили подвох в этом сочетании. Кто такой этот ДК, спрашивается? - ред.)

-Дом культуры наш! Мне выдали костюм царя. Вообще Салтана. У нас в честь Дня города прошло карнавальное шествие: "В сказочном царстве, в саянском государстве". А в таком сюжете мэр кто? Ясное дело, царь. Учитывая, что за свою бытность мэром я и Дедом Морозом наряжался, и капитаном, и Снеговиком, и Подсолнухом - в любом виде узнают.

-А в новой роли слова -то были?

-Да! Добро пожаловать в наш город. Это я сказал, когда мы вышли на площадь, - смеется мэр. - Ну а потом скинул царское облачение. И дальше уже праздновал в обычном своем костюме. А вообще мы славный карнавал устроили - и девушки в народных костюмах присутствовали, и Дядька Черномор.

День города Саянск отметил на днях. Дружно и весело - несмотря на ливень и промокшие под конец сказочные костюмы. А с другой стороны, как иначе, если сам мэр предстал в роли царя?