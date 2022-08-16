Еда с сюрпризом. Клиенты ресторана доставки попали в больницу с отравлением в Усолье-Сибирском Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Боли в животе, тошнота и слабость – сразу несколько человек попали в инфекционную больницу с отравлением в Усолье-Сибирском. Однако совпадали не только жалобы пациентов, но и название ресторана доставки, где пострадавшие сделали заказ.

Отравление в Усолье-Сибирском: подробности ЧП

- В медучреждение госпитализированы 5 человек, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – Все они употребляли в пищу еду, приготовленную в одной организации. Специалисты ведомства проводят проверку.

Однако отыскать поваров, подозреваемых в причастности к отравлению в Усолье-Сибирском, оказалось не так просто. Со своими клиентами администраторы связывались через чат в мессенджере. Точное местоположение точки также неизвестно. По предварительной информации, кухня располагалась в поселке Тельма Усольского района.

- О случившемся были извещены сотрудники правоохранительных органов, - отметила Светлана Каурова. – Необходимо выяснить, кто отвечает за приготовление блюд.

В настоящее время полицейские разыскивают сотрудников и хозяина заведения, из-за которых могло произойти отравление в Усолье-Сибирском.

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