Власти рассказали, почему подорожал проезд и что ждать от транспортной реформы в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Городской транспорт не ругает только ленивый. Пробки, дублирующиеся маршруты, водители частных автобусов, что время от времени устраивают гонки на дороге в погоне за прибылью, старые машины. Проблем хватает. Однако транспортная реформа в Иркутске уже начата и постепенно все должно измениться. Как именно? Об этом в прямом эфире в соцсетях правительства региона рассказали министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов и заместитель мэра города Иркутска Татьяна Макарычева.

Транспортная реформа в Иркутске: цена проезда

Почему подорожал проезд

Иркутяне уже месяц платят за проезд в муниципальном транспорте - и автобусах, и троллейбусах, и трамваях – не по 15, а по 25 рублей. Сейчас по такой цене возят пассажиров и коммерческие маршрутки. Однако последние пару недель начали появляться сообщения, что частники постепенно переходят на новый тариф, устанавливая цену перевозки в 30 рублей днем и 35 рублей вечером. Конечно, для того, чтобы возить хоть немного, но дороже. Имеют право.

-По маршруту № 81 «Ц. Рынок – Китай-город» и № 83 «м/р Радужный – Ц. Рынок» стоимость поездки с 15 сентября составит 30 рублей в дневное время и 35 рублей после 20.00, - уточняют в администрации. - Об этом уведомила компания.

К сегодняшнему дню на этот ценовой диапазон перешли перевозчики на маршрутах №5к, 11к, 17, 23 и 49. Уже с 29 августа повышают цену проезда на маршрутках №12, №16к, №22, а с 1 сентября - и на маршруте №2.

Понятно, что «спусковым крючком» стал рост цен в муниципальном транспорте. Но он был необходим – тарифы не менялись уже 7 лет, а расходы выросли значительно.

-Надо понимать, что экономически выгодный тариф при этом по-прежнему значительно выше того, что сейчас принят в общественном транспорте Иркутска, - объяснил Максим Лобанов. – Да, 15 рублей за проезд - это была самая дешевая в стране цена, но нужно менять вагоны и автобусы, нужно их ремонтировать, платить достойную зарплату водителям, отчислять средства на налоги. Поэтому пришлось пойти на такое решение.

Оно, объясняют специалисты, тщательно просчитывалось и стало одним из начальных этапов транспортной реформы в Иркутске.

Транспортная реформа в Иркутске: сроки, что запланировано

Какие перемены ожидаются

1. Будет пересматриваться маршрутная сеть

В Иркутске и пригородах курсирует транспорт по 76 городским автобусным маршрутам, также ходят 10 троллейбусов, 7 трамваев. А также - 175 межмуниципальных автобусов - все они также «завязаны» на областной центр, куда люди едут на работу и обратно. В ближайшее время будут доступны результаты исследований специалистов политеха по загрузке городского транспорта, на этой основе будут сделаны первые выводы.

2. К началу учебного года 40 новых автобусов, которые сейчас поступают из Нижнекамска, выйдут на линию.

3. К 2024 году уже не только муниципальный транспорт, как сейчас, но и коммерческие маршруты будут оборудованы терминалами для безналичной оплаты и системами ГЛОНАСС. Кроме того, транспортная реформа предполагает установку камер видеонаблюдения и создание единой платежной карты.

4. Частные перевозчики перейдут на систему контракта, когда владелец маршрута не гонится за выручкой – ему важнее безопасность и соблюдение графика работы. Подобный подход уже реализован в Иркутске -2, с увеличением автобусов на линии, когда меняется смена на авиазаводе. Так будет проходить транспортная реформа в Иркутске.