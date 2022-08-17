Фото с места аварийной посадки самолета АН-24 в аэропорту Усть-Кута Иркутской области. Фото пресс-службы Восточного МСУТ СК России.

Утром 17 августа, как гром среди ясного неба, в Приангарье произошло сразу два ЧП с самолетами. В Иркутске через 35 минут после вылета из воздушной гавани у Ан -24, направлявшегося в Таксимо, отказал правый двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Во втором случае все было намного серьезнее. Около 10 часов в Усть-Куте при заходе на посадку воздушное судно, прибывшее из столицы региона выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего задело левым крылом землю, сломав его. Также удар повредил стойку шасси. Фото аварийной посадки АН-24 в Иркутской области появились в сети.

- Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), - отмечают в ведомстве.

К счастью, несмотря на серьезность повреждений, которые видны на фото аварийной посадки АН-24 в Иркутской области, никто на борту не пострадал. В момент случившегося в самолете находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. По предварительной информации, авария произошла из-за плохой погоды. Но почему при не благоприятных метеорологических условиях экипаж пошел на посадку? На этот и другие вопрос предстоит ответить специалистам.

Сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры проводят проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров.

Фото аварийной посадки АН-24 в Иркутской области

К счастью, никто не пострадал. Фото пресс-службы Восточного МСУТ СК России.