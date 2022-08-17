Сибиряк залез в долги почти на четверть миллиона рублей ради ночи любви с проституткой Ириной в Иркутской области

Мужчина залез в долги ради интима с несуществующей проституткой Ириной в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Светловолосая незнакомка с привлекательными формами не на шутку вскружила голову мужчине из Иркутской области. На фото красивой девушки одинокий 36-летний сибиряк наткнулся во время изучения сайта, на котором особы предлагают близкое общение взамен на деньги. Надпись под полуобнаженным селфи Ирины, так она представилась в анкете, гласила: «Жду тебя». Соскучившийся по женской ласке ангарчанин не стал терять ни минуты. Он набрал указанный номер и трубку взяла…она. Свидание назначили на следующий вечер, но вскоре не состоявшемуся любовнику позвонила не милая Ирочка, а ее грубый «коллега».

- Мужчина сообщил, что к номеру телефона, на который звонил его собеседник, привязан «общак», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – И во время прошлого звонка собранные денежные средства якобы были заблокированы.

Так выглядел сайт, на котором девушка предлагала свидания за деньги Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Чтобы вернуть наличку, незнакомец потребовал перевести на счет крупную сумму. Доверчивый сибиряк, окрыленный мыслями о предстоящей встрече с красоткой из сети, ничего не заподозрил и трижды взяв у знакомых деньги в долг, отдал аферистам 238 тысяч рублей. Только переводя деньги по реквизитам мошенников, он осознал, что стал очередной жертвой обмана.

- По данному факту проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в региональном Главке МВД.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Усолье-Сибирском. Сибиряк потерял целое состояние, сняв проститутку Николь за 3 тысячи рублей. Позже оказалось, что девушки вовсе не существует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк потерял целое состояние, сняв проститутку Николь за 3 тысячи рублей. Житель Усолья-Сибирского отдал 350 тысяч рублей за услуги несуществующей проститутки. (подробности)