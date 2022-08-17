Заболеваемость COVID-19 в Иркутской области за месяц выросла в 5 раз. Фото: Алексей ФОКИН

В начале лета иркутяне выдохнули. Коронавирус отступил! Поликлиники пустые, никто не чихает и не кашляет. Красота. Конечно, эпидемиологи уже тогда предупреждали, что инфекция непременно вернется. Верить в это не хотелось, но статистика свидетельствует – факт, вернулся. Об эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе и мерах профилактики рассказали начальник эпидотдела минздрава Иркутской области Татьяна Гаврилова и начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по региону Надежда Лиханова.

Заражаются все!

Цифры по заболеваемости коронавирусом и правда, впечатляют.

- За последние 5 недель заражение пошло в рост везде, - отмечает Надежда Лиханова. – Иркутская область – не исключение. У нас число еженедельно регистрируемых случаев COVID-19 выросло с 492 до 2671, то есть примерно в 5 раз! И, как во время всех предыдущих подъемов заболеваемости, в основном он приходится на Иркутск и ближайшие пригороды, вплоть до Ангарска, Шелехова и Эхирит-Булагатского района. Конечно, болеет и второй большой город региона – Братск.

Диагноз COVID-19 ставят многим, заражаются люди всех возрастов, в том числе и дети – их среди больных около 15%. Поэтому родителям напоминают о том, что тем из них, кто уже достиг возраста 12 лет, можно пройти иммунизацию детской вакциной Спутник М.

- Что касается конкретных штаммов вируса, то у нас регистрируются новые - Омикрон BA.4 и BA.5, - говорит Надежда Лиханова. – Они не так агрессивны, как, например, вариант «дельта», который привел ко многим смертям в прошлом году. Но, однако, более заразен. И опасен для групп риска, и прежде всего – для пожилых, для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, непривитых и непереболевших. Кроме того, накануне эпидсезона ОРВИ опасна смешанная инфекция – сочетание этого заболевания с другими, в том числе с гриппом.

В тоже время врачи советуют не впадать в панику. Достаточно позаботиться о себе максимально, и не только сделать прививку.

Вакцинироваться обязательно

- На сегодняшний день масочный режим обязателен в медучреждениях, как для работников, так и для пациентов, - говорят специалисты. – Также он действует и в соцучредждениях. Средствами защиты рекомендуем пользоваться и в общественных местах, где многолюдно. Не стоит забывать о мерах предосторожности на работе, если зафиксированы случаи заболевания у коллег. Также стоит вспомнить и о дезинфекции. Масштабную дезинфекцию, прежде всего – транспорта, вскоре должны начать и городские службы.

От прививки, конечно, можно отказаться. Но…

- Встреча с вирусом неизбежна и не использовать методы профилактики - это странно, - говорит Татьяна Гаврилова. - Вы можете не делать прививку, но ваши риски заболеть, перенести инфекции в тяжелой форме и заразить окружающих выше. Именно поэтому для врачей, для педагогов, для студентов и учащихся, для водителей общественного транспорта и сотрудников ЖКХ, постоянно работающих с людьми (эти категории те же, что и в случае вакцинации от гриппа) она обязательна и внесена в Национальный календарь прививок по эпидпоказаниям.

Вывод тут такой – людям этих профессий можно не делать прививку, но и до работы их в этом случае не допустят.

СПРАВКА «КП»

Особенности нового подвида «омикрона»

- Вирус в большей степени поражает пожилых и людей из групп риска.

- Симптомы коронавируса сохраняются дольше.

- Вероятность проявления потери запахов и вкуса, тошноты или рвоты и диареи выше.

- Выросло количество случаев серьезной «одышки», когда пациент буквально начинал задыхаться от нехватки воздуха.

- Большинство госпитализированных из групп риска.

(по данным европейских центров)