Поступление в вузы Иркутска 2022: Отличники уезжают в столицы, а вузы жалуются на подготовку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году, впервые, произошло до этого невероятное. Сразу несколько вузов Иркутска – ИГУ, ИРНИТУ, ИРГУПС и даже ИГМУ вынуждены были объявить о дополнительном наборе на бюджетные места. Где-то, как в ИГМУ, эти «вакансии» за считанные дни закрыты, где-то продолжаются экзамены, в ИГУ окончательный состав первокурсников назовут в сентябре. И это - при том, что изначально конкурсы на всех направлениях зашкаливали. О том, что произошло потом, и как шло поступление в вузы Иркутска на бюджет, рассказали в приемных комиссиях университетов.

Поступление в вузы Иркутска 2022: ИГМУ

Абитуриент пошел не тот

Больше всего поразил неожиданный недобор на бюджетные места в медицинский вуз. Чего-чего, а этого точно не ожидал никто, ведь десятилетиями порог ИГМУ штурмуют самые лучшие выпускники.

- Этим летом, как и в прошлые годы, мы насчитали более 1800 абитуриентов, - говорит проректор по учебной работе ИГМУ Андрей Щербатых. – Это достаточно много, а при зачислении мы расстроились. Отличники ориентированы на московские вузы. Если проходят по баллам в несколько учебных заведений, выбирают из них наиболее престижный. То есть в нашем конкурсе участвуют, но согласие на зачисление, а без него никак, отправляют в другой вуз. Это первая причина недобора. А вторая – высокий проходной балл и качество подготовки абитуриентов. Допустим, в нашем вузе минимальный порог – 40 баллов по профильному предмету.

Вроде, не так уж и много. Как посмотреть! На самом деле достаточно серьезная планка. Один из главных предметов для будущих медиков – химия. А по этой дисциплине набрать 40 баллов за ЕГЭ сможет не каждый. И будь у тебя хоть 100 баллов за ЕГЭ по русскому, 100 по математике, но 39 по химии – и ты уже вне игры. Такая арифметика и сыграла злую шутку.

- Были ребята, которые имели неплохие общие баллы, но не дотягивали до уровня по какому-то предмету, - объяснил Андрей Щербатых. – Они уехали в Красноярск и на Дальний Восток, где этот критерий ниже.

Особое удивление вызвал недобор на медико-профилактический факультет. Такое произошло впервые в истории. Дело в том, что ИГМУ – один из немногих вузов, где идет подготовка специалистов для системы Роспотребнадзора. Мест достаточно много и половина из них рассчитаны на целевиков. Но не все регионы в этот раз прислали заявки на специалистов этого профиля. Так и образовались вакантные места.

В любом случае в ИГМУ с учетом неожиданно невысоких баллов поступающих абитуриентов (впервые здесь нет первокурсников с 300 баллами, включая те, что за индивидуальные достижения) приняли решение увеличить число профильных классов в школах. Там готовят к поступлению в мед прицельно.

Поступление в вузы Иркутска 2022: ИГУ, ИрГУПС

Лучшие выпускники уезжают в столицу

Школы, говорят в приемных комиссиях, гордятся тем, что их лучшие выпускники уезжают в Москву и даже настраивают ребят на это. А вузы, как показывает практика, страдают.

- Мы еще набираем абитуриентов, конкурс по заявлениям сразу был высокий, но потом оказалось, что оригиналы аттестатов разошлись по всей стране, - говорит и ответственный секретарь приемной комиссии ИРГУПС Елена Лыткина. – Так и пришлось объявлять допнабор. При этом наиболее востребованные специальности - IT и гуманитарные, экономико-управленческого профиля, и здесь конкурс достаточно высокий.

В ИГУ из 41 направления бакалавриата дополнительный набор объявлен на 14, а из двух направлений специалитета – на одном.

- При этом в вузе более 2100 бюджетных мест и на социально-экономические и гуманитарные направления большой конкурс, - говорит заместитель председателя приемной комиссии вуза Антон Труханов. – Особенно на те, где на бюджет мало мест, как на госуправление. Их было два, и получилось 400 человек на место. Меньшим спросом традиционно пользуются физико-математическое и естественно – научное направление. Мы это объясняем тем, что плохо сдают ЕГЭ по этим дисциплинам.

Поступление в вузы Иркутска 2022: ИРНИТУ

Не хватает ребят с ЕГЭ по профильной математике

- Раньше все выпускники сдавали одну математику, а не в двух вариантах, и это было проще, - считает заместитель ответственного секретаря ИРНИТУ Дмитрий Кокоуров. – Мало баллов? На инженерные специальности не возьмут. А если много – участвуй в конкурсе. Сейчас же не все решаются сдавать экзамен дважды. И тех, кто пошел на это меньше, чем бюджетных мест в вузах региона, где это необходимо. В итоге приходят с хорошими баллами, желанием учиться и… базовым ЕГЭ по математике. А таких мы взять не можем, у нас технический вуз. Недобор у нас был по самолетостроению, горному делу (но там очень много бюджетных мест), биотехнологиям. А большой конкурс - у айтишников, на архитектуре, дизайне, в строительстве, энергетике.

Главный технический вуз региона также сетует на то, что министерство установило высокий проходной балл по профилирующим дисциплинам – здесь он 39. Поэтому всем, кто не дотягивает, но имеет хороший аттестат и светлую голову, советовали попытать силы в железнодорожном университете или сельскохозяйственном - в ведомственных вузах «порог входа» заметно ниже. Поступление в вузы Иркутска в 2022 году продолжается.