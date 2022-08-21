Поставки овощей из Турции, Китая и Узбекистана сбили цены на продукты в Иркутске

На рынках уже два месяца торгуют дешевыми помидорами, огурцами и кабачками. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Да, сейчас у иркутян на дачах уже вырос свой урожай ранних овощей. Но вкусные и, самое главное, недорогие салаты на столах горожан уже пару месяцев. И цены на витамины продолжают падать! Сбавляя в неделю, по данным статистики, до 10-12% процентов цены.

- Огурцы подешевели в среднем на треть, капуста – примерно на столько же, - подводит итоги за месяц Иркутскстат. – А вот помидоры и виноград - на 19%, бананы – на 17%, картофель -на 15%, чеснок и груши -на 12%.

Сбавили в цене, хотя и меньше, лимоны, апельсины, морковка и свекла. Теперь ценники на них можно рассматривать спокойно, а не как в июне, когда становилось реально страшно за кошелек.

Почему? Помогла Средняя Азия и Турция и даже Китай.

-Да, выбор овощей и фруктов на местных рынках и прилавках магазинов значительно расширился, - отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игоря Коржук. - Главную роль здесь сыграли поставки из стран ближнего зарубежья, Турции и Китая, а также укрепление рубля в течение предыдущих месяцев. В итоге снизились цены на помидоры, а рост цен на чеснок, виноград, груши и лимоны замедлился.

Как и в предыдущем месяце, отметим замедление роста цен на подсолнечное масло и сахар. Здесь сказываются и достаточно высокая насыщенность рынка этими продуктами, и последствия весеннего ажиотажа жителей региона, которые закупились ими впрок.

А что подорожало?По данным Иркутскстата, выросли цены на натуральный кофе в зернах и молотый (на 5%), яйца (на 3%), и рыбу (на 2%). Цена за килограмм соли выросла на 4% и составила 20,81 рублей.

Немного дороже стал майонез, зефир и пастила, варенье, джем, повидло и мед, чай, хлопья из злаков (сухие завтраки), сухофрукты и мороженое.