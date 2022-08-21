Минтруд Иркутской области: региону снова нужны не только инженеры, но и юристы с экономистами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минтруда региона представило выводы о потребности в кадрах на 12 лет. Для этого собрали данные в 2,5 тысячах предприятий Иркутской области и составили списки, куда вошли самые востребованные профессии в Иркутской области– сколько людей и каких профессий будут нужны на перспективу. И выяснилось, например, что снова нужно достаточно много юристов и экономистов, а вот на дизайнеров и журналистов заявок почти нет. Разбираемся по порядку.

- По прогнозу, на период до 2033 года общая потребность организаций в работниках составит 293 тысяч человек, из них 47,2 тысячи - на новые рабочие места, - приводит данные минтруда и занятости Иркутской области.

Молодым людям, выбирающим профессию, точно стоит изучить эти списки. В частности, нужны будут дополнительные кадры в сфере добычи полезных ископаемых (37,6 тыс. человек), образовании (37,1 тыс. человек), для работы в гостиницах и общепите (36,4 тыс. человек), в строительстве (36,4 тыс. человек), обрабатывающих производствах(36 тыс. человек), здравоохранении и соцуслугах (30,3 тыс. человек).

Самые востребованные профессии в Иркутской области

Технарям везде у нас почет

Кого можно назвать самыми нужными в регионе? Даже из беглого просмотра списков самых востребованных профессий в Иркутской области понятно – прежде всего, инженеров. Разрабатываются все новые месторождения, идет массовое строительство, развивается производство. А, значит, крайне востребованы те, кто способен наладить работу в этих сферах. По каждому из направлений профиля ежегодно требуются около сотни специалистов, так что выбор молодых людей в пользу энергетики, горного дела, нефтедобычи и участия в возведении городов перспективен.

Но не только! Люди с высшим техническим образованием требуются в крупных агрохолдингах, в пищевой и обрабатывающей промышленности. А с учетом того, что сейчас делается ставка на импортозамещение, работы у них будет много – от предприятий большой запрос, на 40 -70 дипломированных специалистов в год.

Что касается IT, а по этому направлению в этом году набор в вузы Иркутска был около тысячи человек, то тут не все так однозначно. Нужны программисты – их требуется от 30 до 50 в год, электроники – от 40 до 68, аналитики – от 26 до 38. Это не так много, как объясняют сами специалисты, потому, что хороших профессионалов регионе много, благо, несколько вузов готовят их уже давно. Однако профессия универсальная, позволяет работать удаленно на все регионы страны, чем специалисты в этой сфере активно пользуются. Самая высокая в Сибири средняя зарплата по этому направлению в Новосибирске, около 80 тысяч рублей в месяц.

В дефиците - учителя и врачи

Было бы, пожалуй, удивительно, если бы в самые востребованные профессии в Иркутской области не попали учителя и врачи.

- В социальной сфере по-прежнему требуются представители сферы образования и здравоохранения, - сообщают аналитики минтруда Приангарья. - Нужны воспитатели, педагоги, врачи, медсестры.

Необходимы сейчас, и будут необходимы потом, все последующие 12 лет. А сколько?

Воспитателей, например, каждый год требуется около 400, педагогов в колледжи – от 300 до 400, дополнительного образования - больше 200, психологов – 250, логопедов – 150, и это дополнительно к тем, что уже есть. Что касается предметников, то и тут огромная очередь за специалистами, но особенно нужны учителя русского и иностранного языка, математики и физики, начальной школы. Это те специализации, где по каждой готовы трудоустроить около 200 человек в год дополнительно.

Врачи тоже исключительно востребованы, кто бы спорил. А больше всего, и на 10 лет вперед, очередь за терапевтами, педиатрами и анестезиологами – по сотне в год, но и докторов остальных специальностей в больницах нужно больше хотя бы на 30-50 в год. Конечно, ждут кадры в сельском хозяйстве – агрономов и ветврачей.

Для дизайнеров здесь «рыбы» нет

Конечно, этот вывод можно назвать слишком категоричным. Однако в перечне востребованных профессий спрос на дизайнеров значится очень скромно – 1 (один!) человек в год, а архитекторов -2. И тут ничего не попишешь – так оценили потребность в людях этой квалификации на предприятиях, при том, что строителей они затребовали пару сотен. Видимо, в том числе и поэтому бюджетный набор на эту профессию сокращен до минимума.

А вот для потенциальных юристов есть хорошая новость. «Старая гвардия» призыва конца 80-х начала уходить на пенсию. И случилось невероятное – в Иркутской области в ближайшие 10-12 лет нужны будут больше сотни специалистов ежегодно, чтобы заменить эти кадры. И это только на предприятиях, без учета силовых структур. Похожая история с экономистами, которые в последние годы с трудом находили себе место. Теперь ситуация изменилась, готовы устроить по 300 человек в год, к концу десятилетия – по 100.

Что еще неожиданного обнаружилось в запросах предприятий на десятилетие вперед? Честно говоря, берет сомнение относительно того, что в самом деле понадобятся по 10-15 почтальонов и библиотекарей. Жизнь меняется, и очень быстро, эта сфера уходит в интернет с огромной скоростью. Но посмотрим.