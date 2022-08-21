Выгодно ли на самом деле покупать квартиру в Иркутске для сдачи в аренду, рассказали эксперты

Самые окупаемые квартиры оказались в Якутске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в России особенно остро стоит вопрос приобретения и сдачи недвижимости - частных домов и квартир. После поднятия ставки по ипотеке рынок недвижимости практически обрушился, во многих городах месяцами не продали больше десятка квартир. Однако, спрос остается, и население интересуется изменением цен. Выгодно ли сейчас покупать квартиру в Иркутской области для сдачи в аренду - рассказывает "КП-Иркутск".

По данным специалистов Mirkvartir.ru, средняя стоимость маленькой "однушки" (до 32 квадратов) в городе составляет 3,1 миллиона рублей. Если отремонтировать и сдавать ее, то средняя ставка аренды лишь ненамного превышает 15 тысяч рублей. Годовой доход при этом составит 181,8 тысячи рублей. То есть квартира может полностью окупиться за 17 лет. Общая доходность составляет 5,8%.

В других городах Сибири ситуация на рынке недвижимости примерно одинаковая. В Новосибирске маленькая квартира стоит чуть дороже, чем в Иркутске, но при этом ставка аренды 16,8 тысячи рублей. Общая доходность - 201,9 тысячи рублей, а полная окупаемость происходит за 15,8 лет.

В Красноярске средняя стоимость квартиры-студии 2,3 миллиона рублей, и арендная ставка значительно ниже - 13 тысяч рублей. Полная окупаемость жилья происходит за 14 лет при проценте доходности в 7%.

Выгоднее всего оказалось покупать жилье в Якутске - хоть квартиры и стоят 3,35 миллиона рублей, зато сдаются по 31 тысячу рублей. Получается рекордно быстрая окупаемость меньше, чем за 9 лет.