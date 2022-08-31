71,7 тысячи мальков хариуса выпустили в Ангару. Фото: предоставлено ООО "Газпром инвест" "Иркутск".

"Что ж, в добрый путь," - ласково приговаривают сотрудники ООО "Газпром инвест" "Иркутск", выпуская в Ангару в районе поселка Бурдугуз 71,7 тысячи мальков хариуса. Попадая в воду, рыбешки быстро уплывают прочь от берега - в самостоятельную "взрослую" жизнь! Такую экологическую акцию в Приангарье компания организовала впервые и приурочила ее ко Дню Байкала, который в этом году отмечается 4 сентября.

Где производство, там забота об экологии

- Мы постепенно наращиваем свое присутствие в регионе, - рассказывает директор филиала ООО "Газпром инвест" "Иркутск" Павел Шкитин. - Главный наш проект на сегодня - это обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В этом году впервые запустим установку комплексной подготовки газа, направим его в сторону Чаяндинского месторождения в Якутии, а затем в газопровод «Сила Сибири».

Поясним, что Ковыктинское месторождение - уникальное в своем роде, крупнейшее на Востоке России. Запасы газа составляют 1,8 триллиона кубических метров! Находится оно на севере Иркутской области, на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов. Для его освоения предприятие создает инфраструктуру, в том числе ремонтирует дороги, строит мосты через реки и ручьи.

Фото: предоставлено телеканалом ТИВИСИ.

- Так или иначе затрагивая водные ресурсы, мы обязаны компенсировать возможное влияние на природу, - продолжает Павел Шкитин. - Начать экологические мероприятия, связанные с развитием Ковыктинского месторождения, мы решили с выпуска мальков в Иркутское водохранилище. Помогают нам в этом специалисты Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод": проводят расчеты, подсказывают, как правильно все организовать.

Почему выбрали именно хариус? Это одна из наиболее распространенных рыб в реках Иркутской области и самая популярная у рыболовов-любителей. Поскольку массово ловить омуль все еще запрещено, то именно хариус чаще появляется на столах сибиряков. Проблем с численностью, говорят эксперты, нет, но пополнять запасы - только на пользу.

Как разводят рыбу

Искусственное разведение - дело тонкое. Важно, чтобы мальки выросли крепкими и не погибли, попав в реку. Процесс обычно выглядит так: ранней весной отлавливают так называемых рыб-производителей, от которых получают икру, затем предстоит стадия инкубации и выращивание молоди. В июле-августе, когда вес рыбки достигает 0,5 грамма, ее отправляют на волю. Спустя примерно пять лет она "повзрослеет", станет достаточно крупной - до полуметра в длину, весом до 1,5 килограмма.

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Мальки, которых мы выпускаем сегодня, крупные, стойкие, с хорошей выживаемостью, - рассказывает начальник Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Леонид Михайлик. - Выращены они на Баргузинском рыбоводном заводе в Бурятии. Только представьте, какой путь проделал хариус в Иркутскую область: около 800 километров за сутки! Перевозили, к слову, специальным транспортом - в контейнерах для живой рыбы.

Для крох важно сохранять определенную температуру, которая ненамного отличается от той, что ждет их в реке. Тогда "новоселье" будет комфортным и безопасным. Кстати, будущая "квартира" для мальков тоже выбрана не случайно.

Фото: Ольга Кузовлева.

- Места, подходящие для выпуска рыбы, определяем с помощью специального мониторинга, - объясняет заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ринат Енин. - В нашей области это, главным образом, Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища и впадающие в них реки. Так, Иркутское водохранилище - это один из основных ареалов обитания хариуса.

Специалисты говорят, что рыбка постепенно попадет в реки, впадающие в этой местности в Ангару, и обустроится там.

Фото: предоставлено ООО "Газпром инвест" "Иркутск".

Работа продолжится

- На разведение и выпуск мальков мы направили около 3 миллионов рублей. В будущем работа продолжится, - подчеркивает директор филиала ООО "Газпром инвест" "Иркутск" Павел Шкитин. - Так, до 2024 года мы планируем отправить в водоемы 2 миллиона мальков.

- В следующем году, возможно, это будет не только хариус, но и омуль, осетр или сиг, - добавляет начальник службы по подготовке производства и сопровождению проектов обустройства месторождений Роман Романовский. - Наша задача - сохранять и увеличивать популяцию рыб в Байкале и в Иркутском водохранилище. "Газпром Инвест" давно реализует подобные проекты по стране, теперь подключился и наш филиал. А еще мы высаживаем деревья, выходим на субботники, убираем мусор всем трудовым коллективом… Не пропускаем ни одно экологическое мероприятие.

Фото: Ольга Кузовлева.

КОНКРЕТНО

Забота о природе в приоритете

Акцию организовало ООО «Газпром инвест» «Иркутск», реализуя экологическую программу ПАО «Газпром» и национальный проект «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

- Важно, что ООО "Газпром инвест" "Иркутск", как крупная компания, имеет социальную ответственность, - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, который тоже принял участие в мероприятии. - Думаю, этот выпуск мальков для многих предприятий станет примером, как нужно делать. А мы всегда готовы поддержать подобные акции, необходимые нашей территории.

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Социальная миссия расширяется

- Кроме охраны окружающей среды, мы стараемся также поддерживать сферу культуры: например, к 85-летию Приангарья привезли в Иркутск выставку "Бубновый валет" из Русского музея в Санкт-Петербурге, - говорит директор филиала ООО "Газпром инвест" "Иркутск" Павел Шкитин. - Кроме того, занимаемся ремонтом школ, дорог в регионе, - всего и не перечислишь. Социальная миссия компании с каждым годом расширяется.

КСТАТИ

Результаты есть

- Ежегодно в водоемы Иркутской области выпускается порядка 7-8 миллионов молоди - например, сазан, пелядь, хариус. Важно, что крупный бизнес поддерживает это начинание, - сказал заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ринат Енин. - Так, благодаря выпуску мальков омуля, а также запрету на вылов, за последнее время популяция увеличилась примерно на 15-20%.