Скворечник размером с комнату: житель Ангарска соорудил уголок для игр на дереве. Фото: личный архив героя публикации.

- Соседи по даче все лето интересовались строительством. Что это будет? Скворечник, отвечал! – смеется ангарчанин Иван Шмелев. Он, как и многие мальчишки, в детстве мечтал о собственном домике на дереве. Такое место ассоциируется с приключениями, веселыми играми или, наоборот, тихим убежищем, где можно посекретничать с друзьями или почитать книгу. И вот, спустя несколько десятилетий мечта стала реальностью. И пусть не для самого Ивана, а для его детей.

От мечты до реальности два кубометра дерева и немного удачи

Семья Шмелевых часто любит выбираться отдыхать на природу. Но в 2020 году из-за разгара пандемии коронавируса о поездках на Байкал пришлось забыть. Пережидать локдаун в стенах квартиры супруги не хотели, поэтому всерьез задумались о приобретении собственного земельного участка.

- Начали подыскивать варианты. И вот приезжаю на это место, и вижу, что прямо посреди участка возвышается великолепная 15-метровая сосна. И все, пазл сложился! Я сразу же решил ее под что-нибудь нужно приспособить. Какую-нибудь тарзанку на ней соорудить или тот самый домик на дереве! – вспоминает Иван Шмелев, хозяин участка.

Однако Иван понимал, что скорее всего это так и останется его мечтой. Ведь на строительство необходимо время, а главное – деньги. Ипотека, расходы на детей, свозить семью в отпуск... Какой еще домик на дереве? Взрослому мужчине точно не до детских грез! Но все решила судьба.

- В прошлом году, перед новогодними каникулами, я случайно узнал, что местное радио готово исполнить любую мечту одного из своих слушателей. Нужно лишь ярко и интересно рассказать о ней. Почему нет? Решил попробовать, – рассказывает Иван. – Я творческий человек, пишу песни, исполняю рэп. Решил в музыкальном формате рассказать эту историю, про сосну, про домик, и про то, что чтобы его построить мне нужно два кубометра дерева. Сочинил текст, музыку, друзья помогли снять к песне видеоклип. Отправил все это на радио и стал ждать результатов.

Прошло два месяца. И вот, радостное известие: Иван стал победителем конкурса! Радийщики свое обещание сдержали и доставили на участок ангарчанина необходимые материалы. Дело осталось за малым – возвести сам домик. Как только сошел снег и оттаяла земля, мужчина взялся за инструменты.

Ангарчанин Иван Шмелев построил себе скворечник, как и мечтал в детстве.

Папа может!

- Я раньше никогда ничего сам не строил. Единственный мой опыт – это забор на этом участке, который мне товарищ помогал ставить, да беседка. Я думал, что это мой потолок, признается Иван. - В голове просто были какие-то картинки и примерное представление как должен выглядеть домик. Конечно, хотелось, чтобы дерево было непосредственно внутри дома и прорастало сквозь крышу. Но понаблюдав за сосной во время ветра, я понял, что она достаточно сильно раскачивается и это небезопасно. Да и дырка в потолке больше напоминает шалаш, а не домик. Поэтому я решил, что это будут две площадки на первом и втором этаже вокруг дерева, которые соединятся лестницей.

На возведение каркаса у Ивана ушло примерно полтора месяца. На покраску, утепление стен и другие отделочные работы еще примерно столько же. В итоге почти к концу лета, на высоте 4,5 метров от земли возвысился домик площадью 5,5 квадратов. На первом этаже площадки – гамак и качели. Внутри самого домика – окно, электричество, спальное место, стол и полочки для вещей. Осталось только приобрести шторки, коврик и можно полноценно оставаться на ночлег до самых холодов.

Особенно заинтересован в строительстве такого домика был младший сын Ивана. 7-летний Тимофей активно помогал папе забивать гвозди и работать лобзиком. Теперь мальчишка с радостью проводит здесь все свое свободное время, играет.

- Я прямо счастлив, что сыну нравится. Мечта хоть моя, но строил по большей степени для него. Ведь мы всегда своим детям стараемся дать то, чего не было у нас! Дочери, их две, и жена тоже мной гордятся. Что все это я сделал своими руками! – хвалится Иван. – Многие знакомые сейчас интересуются, не планирую ли я сделать такой же домик кому-нибудь на заказ? Мол, подай объявление. Но я не хочу. Помочь советом – пожалуйста. Но не за деньги.

Потому что его я делал для себя, в него вложена душа. А это гораздо больше, чем что-то материальное!

Теперь Иван мечтает о бане на своем участке. Но мужчина понимает, что для ее строительства требуется намного больше усилий и знаний, и скорее всего, возвести ее самостоятельно будет сложно. Хотя кто знает…