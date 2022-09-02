«Не хочет учиться? Заставим - и дело с концом»: как напрочь не отбить у школьников охоту грызть гранит науки

Что делать, чтобы напрочь не отбить у школьников охоту грызть гранит науки? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему дети не рвутся 1 сентября в школу? Пусть не истерят, но с первой же недели начинают тихий саботаж, забивая на учебу или делая все спустя рукава. Учитель 2022 года по Иркутской области преподаватель информатики и математики Максим Лавлинский считает вредными советы, которые до сих пор привычно называют полезными для ученика. Он разработал свою систему, как сагитировать детей учиться: ставит задачи на языке школьников, разрешает использовать смартфоны и рассказывать о практическом применении знаний в жизни.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 1:

Отберите гаджеты, пусть читают книжки!

«А что делать-то еще, как заставить читать литературу? Ну не хочет мой оболтус книги открывать, даже по программе, все время краткое содержание ищет в интернете! Приходится отбирать смартфон». Знакомо, правда?

- Можно пойти дальше, - улыбается Максим Лавлинский. - Дайте ребенку берестяную грамоту или глиняные таблички. Пусть изучает! Детям неинтересен формат книги, он из XX века и уже устарел. Их обычная жизнь проходит на 80% в виртуальном мире. А на уроке их ждут мел, доска и тряпка. И книжка, которую они видят только в школе и больше нигде.

Вижу книгу, думаю про компьютер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КАК ПРАВИЛЬНО

Будьте реалистами

- Не читают? Это не плохо и не хорошо, - говорит учитель. - У родителей мышление заточено на запоминание. А у современных детей - на умение быстро сориентироваться и найти нужное. Это «клиповое мышление».

Современные дети живут в большем объеме информации, поэтому им выгоднее знать мало, но иметь алгоритмы быстрого поиска. Если чтение для вашего ребенка – это тяжелый труд, возможно, стоит прочитать нужное вместе с ним. А потом обсудить. Это работает! С ребенком начинайте читать вслух с первого класса. Подбирайте книги по возрасту. Как вариант купите аудиокнигу, например, в исполнении любимого актера, ребенок оценит.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 2:

Тройка - отругать! Двойка - лишить сладкого

Вперед, за пятерками! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Мой из угла не вылазит, как учеба начинается. Сначала я его только за двойки ставила. Теперь и за тройки», - уверена в своей правоте мамочка.

- Есть такая картина «Опять двойка», - комментирует Максим Лавлинский. - Что мы видим на ней? Понурый ученик с портфелем, на него укоризненно смотрит сестра-отличница. Недовольны мать и младший брат. И только собачка рада видеть! Она единственная, кто встретил его как человека! Так вот, я считаю, что картина написана для взрослых. Не надо морально уничтожать ребенка.

КАК ПРАВИЛЬНО

У ребенка должно быть право на ошибку

- Отметку можно исправить! - советует учитель. - Подбодрите - скажите, что все получится. У всех оценок есть причины, в них и нужно разобраться. Это может быть случайность, а если нет, попытайтесь докопаться до сути. Допустим, он не приучен трудиться; не выполняет домашку; считает предмет «лишним»; дома нет системы поощрения за хорошие отметки...

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № З:

Пусть зубрит параграф из учебника

«Неинтересных заданий не бывает, заставить лентяя - и дело с концом. Учеба это как работа, а работа – дело тяжелое!» - считают родители.

- А вам-то самим как на неинтересной работе? - говорит Максим Лавлинский. - Или вы на перспективу трудитесь? Ребенку тоже нужен мотив.

КАК ПРАВИЛЬНО

Давать задания на языке чада

- На уроках у меня школьники получали несколько утверждений, среди которых только одно правильное, - говорит Лавлинский. - Чтобы ответить, им приходилось думать, искать подвох. Зато то, до чего дошли сами, запоминается железно! А почему примерно так, особенно в младших и средних классах, не поступать и родителям? И система «премий» (связанных с хобби, например) не помешает.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 4:

Не хочет - заставим

«Мой – то говорит, что школьные знания ему в жизни не пригодятся! Вот что с ним делать?!» -сокрушаются мамы и папы.

- На самом деле этот подростковый бунт имеет свои основания. Действительно, школьная программа устроена так, что дает прежде всего знания. А для современного ученика, который живет в переполненном информацией мире, учитель далеко не на первом месте в списке ее источников. Тем более что, кроме «нужных» знаний по интересным для него предметам, есть масса «ненужных», как он считает.

Если ученика спросить, что ему важнее, то он скажет: вырабатывать оригинальные идеи, отстаивать свое мнение.

КАК ПРАВИЛЬНО

Дайте установку на успех

- Примите, что ваш сын или дочка в чем-то правы, - говорит Максим Лавлинский. – Для успеха в жизни любому человеку нужно сочетать в себе критическое мышление, креативность, навыки общения. И если мы дадим ученику такую установку, то изучение предметов пойдет легче. Допустим, он не просто выучит теорему Пифагора, а представит доклад в форме комикса или рэпа.

А если с науками туго? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 5:

Учите откладывать работу до последнего и хвататься за все сразу

«Я ему говорю: делай все быстро! Что такое сочинение написать, полторы страницы? А унего все тяп-ляп», - жалуются мамы.

- А вы сами, допустим, шить умеете? Или, скажем, дом строить? - спрашивает Лавлинский. - Без предварительных расчетов блузку не сошьешь, дом не построишь...

КАК ПРАВИЛЬНО

Разбиваем задачу на этапы

- Это касается любой задачи, - объясняет Максим. - Допустим, сочинение. Сначала создаем описание - что мы хотим написать. Потом создаем план. И только потом начинаем писать. Так легче исправить ошибки на любом этапе. А если сразу за все хвататься - ерунда получится. Мысль потерял - и всё!