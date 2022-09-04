75-летняя иркутянка сфотографировала мошенников и их задержали

75-летняя иркутянка сфотографировала мошенников и их задержала полиция. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Ваш родственник попал в беду! Срочно нужны деньги!».Эта схема развода пенсионеров стара как мир. Неизвестные под видом следователей взволнованным голосом звонят бабушкам и дедушкам, и сообщают, что их родственник, например, стал виновником ДТП, в котором некто получил травму.Теперь ему грозит уголовная ответственность, но на данном этапе все можно решить за деньги. На такую уловку попалась и 75-летняя Мария Иванова (имя изменено)из Иркутска. Одно «но» - женщина заподозрила мошенников и помогла задержать курьеров.

Кто такие курьеры?

Мошенники стали более изощренными. Если раньше они просили жертву перевести деньги на банковский счет, то сейчас к пожилым людям приезжают курьеры.Так, с 20 августа в полицию стали поступать обращения от жителей Приангарья и во всех случаях фигурировала одна и та же схема. Сначала в квартире у пострадавших раздавался звонок на стационарный телефон. Затем чтобы испуганный человек не мог проверить информацию или созвониться со родными, мошенники перезванивали на мобильный, а трубку домашнего телефона просили не класть. И сообщали, что в ближайшее время приедет курьер, которому нужно передать сбережения. Для убедительности даже просили положить в сумку вместе с деньгами что-нибудь из вещей первой необходимости, якобы они передадут их «попавшему в беду».

- Таким образом жертвами мошенников стали не менее 12-ти человек из Иркутска, Ангарска и Шелехова. В общей сложности они отдали почти 2 миллиона рублей, - рассказали «КП» в ГУ МВД России по Иркутской области.

Бдительность и дело техники

- Приезжайте, меня, кажется, обманули, - позвонила в полицию Мария Иванова. – Но я успела незаметно сфотографировать мошенников на телефон.

Полицейские не стали тянуть резину, просить несчастную писать заявление, а тут же приехали к пострадавшей.

Аферистам женщина отдала 290 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска изучили фото и направились к подозреваемым, которые уже были в разработке. Всех секретов своей работы полицейские раскрыть, конечно, не могут. Но чутье не подвело, один из злоумышленников даже был одет в ту же одежду, что и на фото.Криминальный дуэт задержали с поличным в пригороде Ангарска.

Подозреваемые – двое жителей Иркутского района 18 и 21 года. Один из них студент, другой безработный. Ранее не судимы. На допросе рассказали, что нашли в сети работу курьерами и не знали, в чем на самом деле участвуют.

- Нужно просто забирать деньги с одного адреса на другой, - рассказал на допросе задержанный. Я ничего не понимал, спрашивал у своих кураторов: «А что, бабушки тоже работают?». Они отвечали, что да. Когда понял, что это мошенничество, сказал, что хочу выйти из дела. Но мне сказали, что нужно завершить начатое.

Кто стоит с указаниями свыше – неизвестно. Возможно, они находятся даже за границей.

КСТАТИ

Четкий алгоритм

Именно так говорят полицейские о схеме -от выбора жертвы до получения Мошенники знают, кому звонить. Играют на человеческих чувствах и эмоциях, не дают обдумать ситуацию и проверить ее на достоверность.В среднем, от момента, когда раздается звонок жертве до того, когда курьер покидает квартиру с деньгами, может составлять от 30 до 60 минут. Сотрудники МВД советуют: в любой ситуации лучше всего взять паузу, постараться проверить информацию и не идти на условия собеседника.