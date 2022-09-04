Самым теплым днем станет четверг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какая погода будет в Иркутске на следующую неделю с 5 сентября - вопрос, который волнует местных жителей после резкого похолодания на улице. В Приангарье ждут потепления и отсутствия осадков. Когда наладится погода, рассказывает "КП-Иркутск".

Прогноз погоды в Иркутской области на неделю с 5 сентября

Рабочая неделя начнется с небольших дождей, которые пройдут в некоторых районах региона. Осадки не закончатся и днем, при этом средняя скорость ветра составит 10 метров в секунду - не ураганные порывы, но все еще пронизывающие холодные потоки.

Воздух постепенно начнет прогреваться до +16 градусов.

В самом Иркутске температура воздуха днем составит до +18 градусов, ночью заморозков ожидать не стоит, ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля. Утром будет туман, но дожди обойдут город стороной.

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, ветер ночью переменный до 5 м/с, днём северный, северо-западный 3-8 м/с, температура ночью 0...+2°, днем до +18°, - рассказали в областном Гидрометцентре.

Самым теплым днем на неделе станет четверг, 8 сентября. В этот день температура воздуха подскочит до +28 градусов, а ночью - до +11 градусов. В пятницу и субботу пройдут дожди, но в остальные дни осадков не будет.

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