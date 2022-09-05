Телефонные мошенники оставили пенсионерку из Иркутска без жилья и 9,5 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Он постоянно напоминал о соглашении о конфиденциальности. Мол, рассказывать близким ничего не нужно, ведь операция проводится в интересах банка. Если информация будет раскрыта, то за все придется отвечать мне, - о том, как стала жертвой аферистов Евгения Филатова (имя изменено – прим. Ред.) из Иркутска не может рассказывать без слез на глазах. С помощью классической схемы телефонные аферисты три месяца водили женщину вокруг пальца. Будто под гипнозом все это время она выполняла каждое требование лжесотрудника безопасности банка, пытаясь спасти свои кровные. В итоге сибирячка осталась с многомиллионным долгом и без крыши над головой. Легенда была все той же. По словам «специалиста», жулики взяли на имя пенсионерки кредит почти на 2 миллиона рублей. Для якобы защиты средств он убедил собеседницу «обналичить» этот займ и перечислить его на «безопасный счет» через салоны сотовой связи, чтобы вернуть их обратно в банк.

- Также аферист оплачивал поездки на такси до мест перевода денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - При этом иркутянке звонил «сотрудник Следственного Управления по Иркутской области» и разъяснял, как вести себя при оформлении переводов, а после перечисления средств уточнял, какие вопросы ей задавали менеджеры.

Неладное заподозрили работники салонов связи. Они предупреждали клиентку, что получатели денежных переводов могут быть мошенниками, однако та была уверена, что это не так.

Каждый раз аферисты придумывали для пенсионерки новые поводы «спасть средства», примеряя разные роли. В основном это были сотрудники силовых ведомств, банков и госорганов. Каждый не забывал напугать иркутянку уголовной ответственностью в случае, если та проболтается кому-то о «спасательной операции» средств. Понимая, что жертва готова сделать что угодно, они заставляли Евгению брать кредиты, занимать крупные суммы у близких и даже продать жилье.

- В какой-то момент женщина по указанию звонившего якобы высокопоставленного офицера попыталась оформить кредит под залог квартиры. Услышав отказ в займе, обманутая пенсионерка продала жилье, а полученные средства перечислила преступникам, - сообщают в региональном Главке МВД.

Дошло даже до угроз. Неизвестные уверяли сибирячку, что, если не будет новых поступлений, с ней или ее родными может что-то случится. Только тогда перепуганная пенсионерка пошла в полицию. За пару месяцев Евгения Филатова отдала мошенникам 9 миллионов 400 тысяч рублей. Для Иркутской области это новый антирекорд. Год назад обманутый житель Иркутска лишился 9 миллионов.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Полиция напоминает, что в случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуется немедленно прекращать разговор. Не следует принимать самостоятельных решений о переводе денег – важно советоваться с родными и близкими. Возможно, они отговорят вас от опрометчивого поступка.

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