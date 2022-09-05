Мать рассказала о состоянии 6-летней девочки, которой на голову упал кирпич в Иркутске. Фото предоставлено героем публикации.

«То, как быстро она идет на поправку, – настоящее чудо» - делится Анастасия Баженова (имя изменено - Прим. ред.) в ответ на вопрос о здоровье младшей дочери. 29 августа с 6-летним ребенком произошло страшное. Когда она и ее 20-летняя сестра выходили из подъезда, из окна многоэтажки кирпич упал на голову девочки в Иркутске. Сестра в тот момент держала ее за руку... Когда обернулась, увидела малышку лежащей на земле в луже крови.

Кирпич упал на голову девочки в Иркутске

- Когда старшая дочь позвонила, я была дома, - вспоминает события того дня многодетная мама. – Не помню, как оказалась на улице. Ниночка (имя изменено - прим. ред.) даже не плакала. Просто смотрела черненькими глазками, пока я пыталась рукой остановить кровь. Вся голова была разбита. На крики выбежали соседи, человек 10-15. Кто-то вынес бинты, кто-то перекись... Пока ехала скорая, я смотрела на этот кирпич… Практически новый, без следов краски или извести, от удара от него откололся лишь маленький кусочек.

От удара на ребенке порвались кофта и мастерка. Фото предоставлено героем публикации.

Кирпич упал на голову девочки в Иркутске: как себя чувствует

Нину увезли в больницу и прооперировали. У нее была раздроблена височная кость и порваны мягкие ткани черепа. К счастью, все прошло успешно.

- На четвертый день она начала говорить, есть, и даже сделала несколько шагов до двери палаты, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» женщина. – Мозг не пострадал, но травма в любой момент может дать осложнения на зрение, память или вызвать хронические боли.

Кирпич упал на голову девочки в Иркутске: подробности

Семья Баженовых переехала в Иркутск лишь месяц назад из Бурятии. Там мужу Анастасии приходилось трудиться вахтовиком, уезжая на север на 6, а иногда и на 8 месяцев в год. Здесь, в Иркутске, мужчине предложили обычную работу, ради которой не пришлось бы надолго покидать дом. Супруги продали все, что у них было, и купили жилье в столице Приангарья. А пока там шел ремонт, поселились на съемном. Но после случившегося с маленькой Ниной Баженовы вновь вынуждены сменить адрес...

- Спустя сутки я узнала, что это дело рук школьников семи лет. Двое друзей играли в подъезде, между 8 и 9 этажами, и один якобы случайно толкнул кирпич, который нашел на подоконнике. Кирпич якобы упал на козырек и отлетел в голову Нины. Для меня эта версия не правдоподобна. Во-первых, козырек, о котором идет речь, в длину не такой широкий, поэтому попасть в него даже случайно было бы сложно. Во-вторых, старшая дочь услышала бы звук первого удара, а не только, когда Ниночка уже упала. В-третьих, кирпич бы не остался в таком случае целым, а как минимум раскололся. Тем более траектория полета говорит о том, что кирпич вытолкнули силой. Скорее всего, дети развлекались, пытаясь напугать кого-то из прохожих…

Та самая многоэтажка и козырек. Фото предоставлено героем публикации.

Но родители детей, который уронили кирпич, уверены, ребята это сделали не нарочно. Перед Баженовыми не извинились. Когда они пришли к семье одного из 7-летних ребят, разговора не получилось… Более того, Анастасия уверяет, что от той стороны получают угрозы, если дадут делу ход. Заявление в полицию уже написано.

Кирпич упал на голову девочки в Иркутске: а в это время

Кто, действительно, виноват в тяжелой травме маленькой девочки, или же это была случайность, выяснят сотрудники правоохранительных органов.

- Прокуратура Свердловского района Иркутска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - отмечают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. -Прокуратурой также будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Когда состояние 6-летней Нины станет стабильным, Анастасия Баженова намеренна подавать в суд на родителей хулиганов. Пока невозможно оценить, во сколько обойдется лечение и реабилитация девочки. А из-за постоянного ухода за дочкой женщина не сможет выйти на работу в ближайшие полгода. При этом супругам необходимо обеспечивать двух несовершеннолетних детей.